'얼죽아'라면…이젠 '에어로카노'

경향신문

스타벅스가 새롭게 내놓는 아이스 아메리카노 커피가 한국에서 처음 선보인다.

스타벅스 코리아는 오는 26일 전 세계 스타벅스 중 최초로 새로운 방식의 아이스 아메리카노인 '에어로카노'를 출시한다고 23일 밝혔다.

에어로카노는 아메리카노에 공기를 주입해 부드러운 거품을 함께 즐길 수 있도록 한 아이스 전용 커피다.

‘얼죽아’라면…이젠 ‘에어로카노’

입력 2026.02.23 20:57

  • 이성희 기자

공기로 거품 낸 아이스 아메리카노

스타벅스 코리아, 세계 최초 출시

28일 스타벅스 전국 매장서 선착순 무료 증정 23일 서울 용산구 스타벅스 아카데미 센터에서 열린 '스타벅스 에어로카노 출시 사진행사'에서 직원들이 에어로카노를 선보이고 있다. 연합뉴스

28일 스타벅스 전국 매장서 선착순 무료 증정 23일 서울 용산구 스타벅스 아카데미 센터에서 열린 ‘스타벅스 에어로카노 출시 사진행사’에서 직원들이 에어로카노를 선보이고 있다. 연합뉴스

스타벅스가 새롭게 내놓는 아이스 아메리카노 커피가 한국에서 처음 선보인다. 스타벅스 코리아는 오는 26일 전 세계 스타벅스 중 최초로 새로운 방식의 아이스 아메리카노인 ‘에어로카노(Aerocano)’를 출시한다고 23일 밝혔다.

에어로카노는 아메리카노에 공기를 주입해 부드러운 거품을 함께 즐길 수 있도록 한 아이스 전용 커피다. 에스프레소의 묵직함과 쌉쌀한 맛에 가벼운 풍미와 부드러운 목 넘김을 구현해 폭포처럼 흘러내리는 듯한 모습이 특징이다.

에어로카노가 한국 시장에서 처음 공개되는 것은 사계절 아이스커피를 즐기면서 한겨울에도 차가운 음료를 선호하는 일명 ‘얼죽아’ 문화가 확산되어 있다는 점이 주효했다.

최근 3년(2023~2025년)간 스타벅스 코리아에서 판매한 아메리카노 중 아이스 아메리카노 비중은 매년 70%를 넘었다.

스타벅스가 아이스 음료를 여름이 아닌 2월에 출시한다는 점도 주목할 만하다. 스타벅스는 에어로카노를 시즌 음료가 아닌 연중 음료로 상시 판매할 방침이다. 에어로카노 가격은 4900원(톨 사이즈 기준)이다. 일반 아메리카노는 4700원이다.

알렉산드라 오르솔릭 스타벅스 아시아태평양 시니어 프로덕트매니저는 “열정적인 고객과 특별한 커피 문화를 가진 한국에서 에어로카노를 처음 선보이게 돼 의미가 깊다”고 말했다.

스타벅스 코리아는 에어로카노 출시를 기념해 25일 서울 중구 퇴계로 별다방점에서 선착순 100명에게 에어로카노 톨 사이즈 1잔을 무료로 제공한다. 28일에는 전국 매장에서 매장별 선착순 10명에게 에어로카노를 증정한다.

