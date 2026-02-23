현대차, 새만금에 10조 투자…AI·수소·로봇 거점 육성

정부 ‘균형발전’ 발맞춰…미래 신사업 인프라 조성 ‘RH 프로젝트’ 재생에너지 사용해 데이터센터 전력 충당…“수소사업 탄력 기대”

현대자동차그룹이 미래 신사업을 육성하기 위해 전북 새만금 지역에 수조원을 투입하는 프로젝트를 추진하는 것으로 확인됐다.



로보틱스(Robotics)와 수소(Hydrogen)의 앞글자를 딴 일명 ‘RH 프로젝트’(가칭)로, 새만금에 인공지능(AI), 수소에너지, 로보틱스 등 미래 모빌리티 생태계를 아우르는 대규모 시설을 조성하는 것이 골자다.



23일 경향신문 취재를 종합하면, 현대차그룹은 오는 27일 새만금에서 기후에너지환경부, 산업통상부, 전북도 등 관계 부처·지자체와 함께 새만금 공동 투자 관련 업무협약(MOU)을 체결하고, 이러한 내용의 신사업 투자 계획을 발표할 예정이다. 이는 이재명 정부의 지역균형발전 기조와 궤를 같이하는 행보로도 풀이된다.



지난해 현대차그룹은 도널드 트럼프 2기 행정부 출범과 함께 대규모 미국 현지 투자 계획을 발표한 데 이어, 일자리 창출과 미래 신성장동력 확보를 위해 국내에 총 125조2000억원을 투자한다는 청사진도 내놓은 바 있다. 국내 투자 계획이 새만금에서 처음으로 구체적인 윤곽을 드러내는 셈이다.



당시 현대차그룹은 “AI와 로봇 산업 육성 등 미래 신사업 분야에 50조5000억원을 투입하겠다”며 “재생에너지가 풍부한 서남권에 1GW(기가와트) 규모 ‘PEM(양성자교환막) 수전해(물 전기분해) 플랜트’를 건설하고, 인근에 수소 출하센터와 충전소 등 인프라 구축을 추진할 계획”이라고 밝혔다.



투자 지역으로 새만금을 정한 이유는 막대한 전력 공급이 가능하기 때문이라는 분석이 나온다. 새만금 부지 면적은 서울 여의도의 약 140배 크기인 409㎢(약 1억2370만평)로, 일조량 또한 풍부해 태양광·풍력 등을 통한 재생에너지 생산에 유리한 여건을 갖추고 있다.



구체적인 투자 내용으로는 향후 5년간 10조원가량을 들여 새만금 일대에 AI 데이터센터, 로봇 공장, 수전해 설비 등을 구축하는 방안이 유력하게 거론된다. 로봇 공장과 AI 데이터센터를 새로 지어 기존 제조업 기반의 인프라와 접목함으로써 ‘피지컬(물리적) AI’ 성능을 고도화한다는 취지다. 로봇 공장에서 어떤 모델의 로봇을 생산할지 등 세부 계획은 아직 확정하지 않은 것으로 전해졌다.



AI 데이터센터에 필요한 전력은 새만금 지역에서 생산되는 재생에너지를 활용할 가능성이 크다. 이를 뒷받침하기 위해 현지에 태양광 발전시설을 조성하는 방안도 논의 중인 것으로 알려졌다.



업계 한 관계자는 “RH 프로젝트가 본격 가동하면 현대차그룹이 역점을 두고 있는 수소 사업도 탄력을 받게 될 것”이라고 말했다. 현재 현대차그룹은 새만금에서 수전해 기술을 실증하고 있는데, 이 기술이 상용화 단계에 이르면 태양광 발전설비와 시너지 효과를 낼 수 있다.



수소는 물을 전기분해해 생산하지만, 그간 화석연료에 기반해서 만든 전기를 가져다 쓴 터라 ‘친환경성’에 대한 의문이 존재했다. 하지만 새만금의 풍부한 태양광 등 재생에너지를 활용하면 전력 생산부터 수소 제조까지 전 과정을 친환경으로 구축한 ‘그린수소’ 체계 완성이 가능해진다.

