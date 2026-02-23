‘방산 스타트업’ 정부가 키운다

공모형 제도·인센티브 활용 등 2030년까지 ‘100곳’ 육성 계획

정부가 2030년까지 방위산업에 참여하는 스타트업 100곳과 벤처천억기업 30곳을 육성하기로 했다. 이를 위해 범정부 차원의 컨트롤타워인 ‘방산발전추진단’을 본격 가동한다.



중소벤처기업부와 방위사업청은 23일 ‘방산 스타트업 육성 방안’을 발표했다. 이번 방안은 지난달 대통령 주재 국가창업시대 전략회의 후속 조치로, 첨단기술 스타트업 진출을 촉진해 방산 영역을 신산업 분야로 확장하기 위해 마련됐다.



정부는 우선 육해공군과 체계기업(종합방산기업)이 참여하는 ‘방산 스타트업 챌린지’를 개최하며, 드론·인공지능(AI) 등 민간 첨단기술을 적용할 수 있는 공모형 획득 제도를 도입한다. ‘K스타트업 종합포털’ 등을 통해 군 데이터 제공 인프라를 강화하고 방산 특화 창업중심대학을 신설한다.



성장 지원 정책으로 군·체계기업과 협업해 기술 검증과 연구·개발(R&D), 양산을 지원한다. 방산 연구기관 보유 기술 이전과 사업화도 지원하며 창조경제혁신센터를 ‘K방산 스타트업 허브’(가칭)로 지정해 원스톱 지원 거점 역할을 수행토록 할 방침이다.



상생협력을 위해 방산 분야 상생수준 평가를 실시한다. 상생수준 평가는 올해 체계기업 18곳을 대상으로 진행해 우수 기업에는 인센티브를 부여하는 것이 골자다. 스타트업이 대기업과 대등하게 방위사업에 참여할 수 있도록 대·중소기업 컨소시엄 단위 계약 등도 도입할 계획이다.



한성숙 중기부 장관은 “제조·대기업 위주에서 신산업·스타트업도 강한 방산 생태계로의 도약을 적극 추진해나가겠다”며 “챌린지 참여기업을 이번주부터 모집하겠다”고 밝혔다.

