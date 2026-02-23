창간 80주년 경향신문

산·도로·도시 ‘해발 높이’ 더 정밀해진다

경향신문

본문 요약

전국 산과 도로, 도시 등의 높이 정보가 한층 정밀해진다.

국토교통부 국토지리정보원은 국내 해발 높이의 기준인 국가기준점 1만479곳에 실제 중력값을 반영해 높이 기준을 개선했다고 23일 밝혔다.

이번 보정으로 전국 평균 높이값 정확도는 0.7㎝ 향상됐다.

산·도로·도시 ‘해발 높이’ 더 정밀해진다

입력 2026.02.23 20:59

  • 김지혜 기자

국가기준점에 실제 중력값 반영

전국 평균 정확도는 0.7㎝ 향상

전국 산과 도로, 도시 등의 높이 정보가 한층 정밀해진다. 국토 관리와 재난 대응의 기초 자료 정확도가 높아질 것으로 예상된다.

국토교통부 국토지리정보원은 국내 해발 높이의 기준인 국가기준점 1만479곳에 실제 중력값을 반영해 높이 기준을 개선했다고 23일 밝혔다.

이번 보정으로 전국 평균 높이값 정확도는 0.7㎝ 향상됐다. 산지는 1.3㎝, 구릉지 0.8㎝, 평지는 0.4㎝ 각각 향상됐다. 보정된 높이값은 26일 고시된다.

해발 높이의 기준이 되는 국가기준점은 전국 약 2㎞ 간격으로 설치돼 각종 지도 제작과 하천 정비, 도로·교량 건설 등에 활용된다. 다만 정확한 높이를 산출하려면 중력값 측정을 통한 보정이 필요하다. 1960년대부터 설치된 국가기준점에는 중력 측량이 이뤄지지 않아 개략적인 중력값 보정만 적용돼왔다.

정부는 이를 보완하기 위해 2009~2024년 상대중력계를 활용해 국가기준점 1만479곳에 대한 중력 측량을 완료했다. 국토지리정보원은 개선된 높이 정보를 기존 값과 함께 제공할 계획이다.

미국, 일본 등 선진국은 중력값을 반영한 높이 기준체계를 이미 적용하고 있고, 국제측지학회(IAG)도전환을 권고한다. 이호재 국토지리정보원장 직무대행은 “향후 위성항법시스템(GNSS) 기반 실시간 높이 측량의 토대가 되는 국가 지오이드모델까지 지속적으로 고도화하겠다”고 말했다.

