작년 조세부담률 18%대, 3년 만에 반등

국세·지방세 합쳐 걷힌 489조원 경상 GDP 추정치로 나눠 계산 감세 일부 유턴, 반도체 호조 영향

정부가 국민에게 어느 정도의 조세를 징수하는가를 측정하는 지표인 조세부담률이 지난해 3년 만에 반등하며 18%대로 올라선 것으로 추정됐다.



23일 재정경제부와 행정안전부 자료를 보면, 지난해 경상 국내총생산(GDP) 대비 조세(국세·지방세) 비율을 뜻하는 조세부담률은 약 18.4%로 추산된다. 1년 전보다 약 0.8%포인트 높아졌다.



지난해 세금은 국세(373조9000억원)와 지방세(115조1000억원)를 합쳐 489조원이 걷힌 것으로 추정된다. 1년 전보다 38조원 늘었다. 이 중 국세 수입이 37조4000억원(11.1%) 늘었다. 지방세 세수는 아직 정확한 수치가 나오지 않아 지난해 예산안 전망치를 적용했다.



경상 GDP 추정치(2654조180억원)는 2024년 경상 GDP(2556조8574억원)에다 ‘2026년 경제성장전략’에서 공개된 지난해 경상성장률 3.8%를 대입해서 산출했다.



조세부담률이 증가한 것은 3년 만이다. 조세부담률은 문재인 정부 말기이자 윤석열 정부 첫해인 2022년 22.1%로 역대 최고를 기록한 뒤, 윤석열 정부 집권 2년간 줄곧 떨어졌다. 2023년에는 19.0%로 3.1%포인트 내려갔고, 2024년에는 17.6%로 1.4%포인트 하락해 8년 만에 가장 낮은 수치를 보였다.



2023~2024년 조세부담률이 고꾸라진 건 윤석열 정부의 감세 기조와 기업 실적 악화가 겹쳤기 때문이다. 반면 지난해는 이재명 정부가 첫 세제 개편안에서 전 정부의 감세 일부를 되돌린 데다, 기업 실적 회복세가 더해지며 조세부담률이 증가했다. 특히 반도체 수출 호황을 맞아 법인세가 22조1000억원 더 걷혔다. 취업자 수와 임금도 늘어나 소득세수도 13조원 증가했다.



조세부담률은 앞으로 더 확대될 것으로 전망된다. 정부는 ‘2025~2029년 국가재정운용계획’에서 경기 회복에 따른 국세 수입 증가 등을 반영해 조세부담률을 2026년 18.7%, 2027년 18.8%, 2028년 19.0%, 2029년 19.1%로 내다봤다.



이재명 대통령은 지난해 12월 “우리나라의 조세부담률은 17% 수준까지 떨어져 있는데, 선진국 평균인 24%에 비해 매우 낮은 수치”라며 “사회 구성원 간의 합의를 거쳐 조세부담률을 전체적으로 늘려나가야 한다”고 말했다.

