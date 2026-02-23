창간 80주년 경향신문

'제1회 한국과학상' 수상, 박용문 연대 수학과 명예교수 별세

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

‘제1회 한국과학상’ 수상, 박용문 연대 수학과 명예교수 별세

입력 2026.02.23 21:08

수정 2026.02.23 21:09

펼치기/접기
‘제1회 한국과학상’ 수상, 박용문 연대 수학과 명예교수 별세

제1회 한국과학상을 받은 박용문 연세대 수학과 명예교수가 지난 22일 오전 별세했다. 향년 85세.

고인은 경기 양평군 지평면 월산리에서 태어났다. ‘연세대 프론티어 랩’ 2016년 11월호를 보면, 한국전쟁 때 ‘지평 전투’로 건물 등이 파괴돼 가마니를 깔고 초등학교 4~6학년 수업을 들었다. 서울 장충고, 연세대 물리학과를 졸업했다. ROTC 1기로 임관했다. 재대 후 같은 학교 대학원에서 물리학 공부를 이어갔다. 미국 인디애나대의 수학·물리 학제 간 과정에 입학했다. 수리물리학으로 박사 학위를 받았다. 부인인 공예가 김승희 국민대 명예교수와는 캠퍼스 커플이었다.

박사 취득 뒤 미국 IBM 왓슨 리서치 센터에서 일했다. 1974년 8월 귀국 후 연세대 수학과 교수로 부임했다. 국제학술지 ‘통계물리학 저널’ 편집위원으로 활동했다.

1987년 ‘고전 및 양자통계역학의 상관부등식 연구’로 제1회 한국과학상을 받았다. 1990년엔 대한수학회 학술상을 받았다.

유족은 부인 김 교수와 1남1녀(박진아·호성씨) 등이 있다. 빈소는 신촌세브란스병원에 마련됐으며 발인은 25일이다.

댓글