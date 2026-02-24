전국 곳곳 눈·비···도로 살얼음 주의

화요일인 24일은 전국 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리겠다.

기상청은 24일 “전국 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠고, 경상 내륙을 중심으로 많은 눈이 내려 쌓이겠다”고 예보했다.

오전부터 전국 대부분 지역에 비·눈이 내리기 시작하겠다. 이날 밤에는 수도권·강원 내륙·충청권·전북 지역엔 대부분 비가 그치겠다. 전남·경상권 내륙에는 오는 25일 오전 3시쯤까지, 강원 남부 동해안과 경상권 동해안 등에는 오전 9시쯤까지 비 또는 눈이 이어지는 곳도 있겠다.

지역별 예상 강수량은 제주에서 20~80㎜로 가장 많겠다. 부산·울산·경남에는 10~40㎜, 대구·경북과 광주·전남에는 5~30㎜, 충청권에는 5~10㎜, 수도권에는 1㎜ 안팎의 비·눈이 내리겠다.

예상 적설량은 경북 남서 내륙·경남 서부 내륙에서 3~8㎝로 가장 많겠다. 충북, 전북 동부, 대구·경북에도 1~5㎝ 정도 눈이 쌓일 수 있다. 기상청은 “특히 내륙을 중심으로 지상 부근 기온이 낮아서 어는 비가 내리면서 도로가 매우 미끄러운 곳이 많겠다”며 “차량 운행 시 안전거리를 확보하고 감속 운행하기 바란다”고 말했다.

오는 25일까지 기온은 평년과 비슷하거나 조금 낮겠다. 25일 낮부터는 기온이 올라 평년보다 높아지겠다.

24일 낮 최고기온은 2~10도가 되겠다. 25일 아침 최저기온은 영하 6도~영상 7도, 낮 최고기온은 9~16도가 되겠다.