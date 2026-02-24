함안 농장서 전지작업 60대, 작업대와 떨어지며 추락사

23일 오전 10시 8분쯤 경남 함안군 조경수 농장에서 전지작업(가지치기)를 하던 60대 A씨가 3.5ｍ 높이에 설치된 작업대와 함께 추락했다.

A씨는 사고 후 인근 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.

A씨는 당시 굴삭기 붐대에 고정해둔 작업대가 떨어지면서 변을 당한 것으로 알려졌다.

경찰은 농장 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.