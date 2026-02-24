경기도, ‘1일 2교대 근무 정착’ 버스기사 양성 1680명→2200명으로 30% 증가

경기도가 도내 버스 업계의 안정적인 1일 2교대 근무체계 정착을 위해 올해 버스 운수종사자 양성사업을 대폭 확대한다.

도는 지난해 1680명 규모였던 버스기사 양성 규모를 올해 2200명으로 늘린다고 24일 밝혔다. 양성 기관도 기존 한국교통안전공단 외에 경기도교통연수원을 추가 지정했다.

양성 교육 대상은 시내버스 1850명, 마을버스 350명으로 시내버스는 80시간, 마을버스는 40시간 과정으로 운영된다. 교통안전과 방어운전, 위험 상황 대응, 버스 적응 훈련, 응급조치, 승객 응대 요령 등 실무 중심 교육이 이뤄진다.

특히 1종 대형면허와 버스 운전 자격을 취득한 교육생이 80시간의 양성 교육을 수료하면 법령상 요구되는 1년 운전경력 요건을 대체할 수 있어 조기 취업이 가능하다.

양성 교육 수료 후에는 운수회사 연수 교육을 통해 현장 적응 과정을 거친다. 평균 약 100시간 노선 연수와 운전 견습 등을 실시해 초기 사고 위험을 줄이고 실전 대응 능력을 높일 방침이다. 아울러 채용박람회를 열어 교육 수료자와 도내 버스업체 간 취업 연계를 강화하고, 수료자 사후관리도 병행한다.

도는 신규 인력 유입을 확대하기 위해 1종 대형면허 취득비를 지원한다. 대상은 240명이며, 일반 교육생에게는 취득비의 70%인 48만원을, 여성 교육생에게는 100%인 68만원 전액을 각각 지원한다.

유충호 경기도 버스관리과장은 “이번 양성사업 확대는 단순한 인력 충원이 아니라 도민 안전과 직결된 핵심 정책”이라며 “전문성과 현장 적응력을 갖춘 운수종사자를 체계적으로 양성해 안전하고 지속 가능한 대중교통 체계를 만들겠다”고 말했다.