[속보]대법원, ‘사법개혁안’ 관련 내일 전국 법원장회의

대법원이 오는 25일 전국 법원장회의를 열고 더불어민주당이 중심이 되어 추진하는 ‘사법개혁 3법(재판소원, 대법관 증원, 법 왜곡죄)’에 대해 논의하기로 했다.

24일 경향신문 취재를 종합하면 전국 각급 법원장들은 25일 오후 2시 대법원 청사에서 회의를 열고 관련 현안을 논의한다. 전국 법원장회의는 대법원을 제외한 각급 법원의 법원장과 법원행정처장, 사법연수원장, 사법정책연구원장 등 기관의 최고위 법관이 모이는 자리로 매년 12월 정기회의를 개최하며, 필요한 경우 임시회의를 연다.

지난해 12월 열린 정기회의에서 법원장들은 민주당이 추진한 내란전담재판부와 법 왜곡죄 등이 국민의 공정한 재판받을 권리를 본질적으로 침해해 위헌성이 크고, 재판 지연 등 혼란이 초래될 수 있다는 우려는 내놨다.

한편 국회는 이날 오후 2시 본회의를 열고 사법개혁 3법을 처리하겠다는 입장이다. 조희대 대법원장은 이날 출근길에 기자들을 만났으나 “사법개혁안 처리에 대한 입장을 밝혀달라”는 질문에 한마디도 답하지 않고 들어갔다. 전날까지 출근길에서 관련 사안에 대해 “헌법 개정 사항에 해당할 수 있다”거나 “국민들에게 직접 피해가 갈 수 있는 문제”라고 밝힌 것과 비교된다.