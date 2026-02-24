취향 비슷한 청년끼리 만나자···성남시, 커넥터스 참가자 300명 모집

경기 성남시는 청년 교류 행사 ‘커넥터스’ 참가 희망자 300명(남녀 각 150명)을 다음 달 13일까지 모집한다고 24일 밝혔다.

해당 행사는 미혼 청년 간 관계망 형성과 지속 가능한 교류 지원을 위해 지난해 12월에 이어 두 번째 개최된다. 비슷한 취향을 가진 청년끼리 만나는 자리를 마련해 관계 형상을 돕자는 취지에서 마련됐다.

‘운동을 즐기는 사람들’이라는 주제로 마련되는 이번 행사는 3월 29일 오전 11시~오후 4시 위례 밀리토피아 호텔(수정구 창곡동)에서 열린다.

참가자들은 달리기, 요가, 야구 등 서로의 운동 취향을 공유하고, 코디미언 김영희씨의 사회로 진행되는 토크콘서트를 통해 소통하는 시간을 갖는다.

성남시는 관심 있는 운동 분야로 소그룹(10명)을 구성해 건강, 일상 루틴(습관) 등에 관한 대화의 자리와 참여형 교류 활동 시간도 마련한다.

행사는 주민등록지가 성남이거나 지역 내 기업체에 재직 중인 27~43세(1982~1998년생)의 미혼 직장인이면 참가할 수 있다. 참가 신청은 모집 기한 내 성남시청 홈페이지나 홍보 포스터에 있는 QR코드를 통해서 하면 된다.