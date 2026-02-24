김병기 소환 이틀 앞두고 빗썸 압수수색한 경찰···차남 특혜 채용 의혹

경찰이 오는 26~27일 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표) 소환조사를 앞두고 가상화폐 거래소 빗썸을 압수수색했다. 빗썸은 김 의원 차남을 특혜 채용한 의혹을 받아왔다.

김 의원 관련 의혹을 수사하고 있는 서울경찰청 공공범죄수사대는 24일 오전 9시40분부터 서울 강남구 빗썸 본사 등 두 곳에 대해 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.

앞서 뉴스타파가 지난 9월 김 의원 차남의 빗썸 취업을 둔 부정청탁 정황을 처음 보도했고, 지난해 말부터 김 의원을 상대로 한 경찰 고소·고발도 잇달았다. 이날 빗썸 압수수색은 최초 의혹이 제기된 지 약 5개월, 경찰이 수사를 시작한 지 약 2개월 만에 이뤄졌다.

김 의원은 빗썸에 차남 취업을 청탁하고 그 대가로 국회에서 빗썸의 경쟁사인 업비트(두나무)의 문제를 지적했다는 의혹을 받는다. 김 의원이 2024년 11월 이재원 빗썸 대표와 만났는데, 이 직후 빗썸은 김 의원의 차남을 위한 ‘맞춤형 채용공고’를 게시했다는 것이다. 이 공고에 따라 차남 김모씨는 지난해 1월 빗썸에 취업했고 약 5개월 뒤 퇴사한 것으로 전해졌다.

김 의원은 당시 빗썸을 포함한 금융기관을 피감기관으로 하는 국회 정무위원회 소속이라 이해충돌·부정청탁에 해당할 소지가 있다는 지적을 받았다. 김 의원의 전직 보좌진들은 차남 취업공고 게시 시점에 김 의원으로부터 ‘빗썸 경쟁사를 공격해야 한다’는 취지의 지시를 받았다고 주장했다. 이후 김 의원은 지난해 2월 국회 정무위원회 전체회의에서 경쟁사인 업비트(두나무)를 실제로 비판하기도 했다.

앞서 경찰은 지난 4~5일 이틀간 빗썸 임직원 2명을 불러 조사했다. 경찰은 김 의원이 실제로 차남 취업을 청탁하는 등 불법행위가 있었는지 등에 대해 조사한 것으로 전해졌다.

경찰은 관련 의혹이 본격적으로 제기된 지 약 2개월만인 오는 26일 처음 경찰에 소환될 예정이다. 김 의원은 이틀간 조사받을 예정이다. 경찰은 관련 의혹이 13개에 이르는 만큼 이틀 내에 조사를 마치지 못하면 추가 소환도 검토하고 있는 것으로 전해졌다.