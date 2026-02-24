주요 상장사 배당, 전년보다 15.3% 증가…절반가량 배당 확대

리더스인덱스, 주요 상장사 694개 비교

국내 상장사들의 배당 규모가 1년 만에 15%가량 증가한 것으로 집계됐다. 주요 상장사 절반가량이 전년보다 배당을 확대했다.

24일 리더스인덱스가 국내 주요 상장사 694개의 배당 현황을 분석한 결과, 이들 기업의 2025년 전체 배당금은 47조9909억원으로 전년(41조6197억원) 대비 15.3%(6조3712억원) 증가한 것으로 집계됐다. 이번 조사는 국내 상장사 2651곳 가운데 지난 20일까지 현금 및 현물배당 공시를 완료하고 전년도와 비교 가능한 기업을 대상으로 진행됐다.

694개 기업 중 전년보다 배당을 확대한 경우는 371곳(53.5%)으로 절반을 넘었다. 배당 규모가 전년과 같은 기업은 106곳(15.3%), 배당을 줄인 기업은 152곳(21.9%)이었다. 2024년 배당을 하지 않았지만 2025년에 새롭게 배당에 나선 기업은 65곳(9.4%)이었다.

배당금 규모가 1조원을 넘은 기업은 총 7곳이었다. 삼성전자는 유일하게 10조원을 넘는 11조1079억원을 배당하며 1위를 기록했다. 이는 전년보다 13.2%(1조2971억원) 증가한 규모다.

기아는 2조6425억원으로 전년(2조5590억원) 대비 3.3% 증가하며 2위에 올랐다. 반면 3위에 오른 현대자동차는 2조6183억원으로 전년(3조1478억원)보다 16.8% 감소했다. 전년(1조5201억원)보다 37.8% 증가한 SK하이닉스는 2조951억원으로 배당 규모 4위로 올라섰다.

KB금융은 1조5812억원으로 전년(1조2003억원) 대비 31.7% 증가했다. 신한지주는 1조880억원에서 1조2465억원으로, 하나금융지주는 1조159억원에서 1조1191억원으로 늘었다.

배당금 증가 폭이 세자릿수를 기록한 기업도 있었다. HD현대중공업은 1855억원에서 5670억원으로 205.6% 급증했고, 현대엘리베이터는 1986억원에서 5058억원으로 154.7% 늘었다. 한국금융지주는 2328억원에서 5078억원(118.2% 증가), 네이버는 1684억원에서 3936억원(133.7% 증가)으로 늘었다.

리더스인덱스는 “기업 밸류업 정책 등에 힘입은 주주환원 강화 기조와 반도체, 조선·방산 등 글로벌 호황 업종의 실적 개선, 업황에 따른 기저효과 등이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다”라고 설명했다.