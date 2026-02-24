‘노트북 들고 귀농 체험을’…증평군, 귀농 희망자 무료 숙박 지원 사업 추진

충북 증평군이 귀농·귀촌 희망자에게 업무와 숙박이 결합된 체류형 지원 시설을 무료로 제공하는 사업을 추진한다.

증평군은 도안면 일원에 복합공간 ‘청춘농담(農談)누리’를 조성하고 오는 3월부터 정식 운영한다고 24일 밝혔다.

이 시설은 군이 행정안전부 ‘고향올래’ 조성사업 공모로 확보한 사업비 10억 원을 들여 조성한 공간이다.

2층 규모의 연면적 280㎡ 크기의 이 시설 1층에 공유오피스와 소규모 미팅룸을 배치해 귀농 준비 과정에서 필요한 상담·사무·네트워킹을 지원한다. 2층에는 20㎡ 크기의 숙소 2곳이 마련됐다.

군은 증평을 탐방하며 정착을 검토하는 방문자에게 최대 2일까지 무료로 이 숙소를 제공한다.

이용 신청은 군 농업유통과에 하면 된다. 도시민들은 증평군귀농귀촌협의회 상담과 좌구산휴양랜드, 증평민속체험박물관, 증평군립도서관 등 지역 주요시설을 방문한 뒤 인증서를 제출하면 이용할 수 있다.

귀농 희망자들에게 무료로 숙박을 제공하는 것은 증평군이 충북에서 처음이다.

군은 단기 체험에 그치지 않고 실제 생활 여건을 충분히 경험하도록 체류형 탐색 기회를 제공해 귀농 전입으로 이어지는 효과를 기대하고 있다.

앞서 지난 1~2월 진행된 시범운영 기간 창원 등 13명의 귀농 희망자들이 이곳을 이용했다. 이용자 의견을 반영, 편의시설도 보완했다.

장재혁 증평군 먹거리유통팀 주무관은 “청춘농담누리는 귀농을 희망하는 분들이 지역에서 직접 머물며 일하고, 사람을 만나고, 생활을 그려볼 수 있도록 만든 공간”이라며 “다양한 분야의 인적 자원이 자연스럽게 유입되는 활력 거점으로 발전시키겠다”고 말했다.