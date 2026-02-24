창간 80주년 경향신문

올해 학교 밖 청소년 지원, 진학에서 진로로 확대한다

경향신문

본문 요약

서울시가 학교 밖 청소년 지원을 진학에서 자립·진로 지원으로 넓힌다.

올해 시는 학교 밖 청소년 발굴과 지역사회 자원 연계, 심리·정서와 신체 건강 지원, 학업·자립 지원을 통한 홀로서기 지원 등 3개 분야에서 12개 사업을 추진한다.

검정고시 접수장에서 학교 밖 청소년을 발굴해 시·구 청소년상담복지센터와 연계하고, 학교 밖 청소년을 향한 부정적 인식을 개선하는 홍보 활동을 펼친다.

올해 학교 밖 청소년 지원, 진학에서 진로로 확대한다

입력 2026.02.24 11:15

  • 주영재 기자

학교 밖 청소년들이 2024년 6월 24일 서울 송파구 잠실 학생체육관에서 열린 ‘제1회 서울특별시교육청 학교 밖 청소년 친구랑 체육대회’에서 미션 달리기를 하고 있다. 한수빈 기자

학교 밖 청소년들이 2024년 6월 24일 서울 송파구 잠실 학생체육관에서 열린 '제1회 서울특별시교육청 학교 밖 청소년 친구랑 체육대회'에서 미션 달리기를 하고 있다. 한수빈 기자

서울시가 학교 밖 청소년 지원을 진학에서 자립·진로 지원으로 넓힌다.

23일 서울시에 따르면 시는 지난 12일 ‘2026년 학교 밖 청소년 지원계획’을 마련하고 이 같은 사업 추진 방향을 제시했다. 학교 밖 청소년은 글자 그대로 초·중·고등학교 등 정규 학교 교육 과정을 중단했거나 진학하지 않은 청소년을 뜻한다.

이번 계획안에 담긴 학교 밖 청소년 실태조사 결과에 따르면 2025년 기준 서울시의 학교 밖 청소년은 약 1만1602명이다. 학교 밖 청소년은 2020년 1만1886명에서 2021년 코로나19 펜데믹 시기 6418명으로 일시적으로 줄어든 후 2023년부터 1만명 대를 유지하고 있다.

과거에는 학교를 그만두면 비행 청소년이나 문제아로 보는 편견이 있었다. 하지만 최근에는 획일적인 공교육 체계를 벗어나기 위해서 혹은 학교 폭력 등 위기 상황을 피해 학교를 떠나는 경우도 많다.

실제 실태조사 결과를 보면 검정고시나 대입 준비, 대안교육기관 이용, 학업 복귀 준비 등 학업을 지속하려는 유형이 37.7%로 가장 많았다. 시·자치구가 운영하는 꿈드림과 친구랑 등 지원기관을 학교 밖 학교처럼 이용하는 이들은 30.1%로 조사됐다. 취업·진로를 준비하는 이들은 7.8%이다.

시는 이들이 공교육 밖에서 방치되지 않고 건강한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원 계획을 매년 수립해 시행하고 있다. 올해 시는 학교 밖 청소년 발굴과 지역사회 자원 연계, 심리·정서와 신체 건강 지원, 학업·자립 지원을 통한 홀로서기 지원 등 3개 분야에서 12개 사업을 추진한다.

검정고시 접수장에서 학교 밖 청소년을 발굴해 시·구 청소년상담복지센터와 연계하고, 학교 밖 청소년을 향한 부정적 인식을 개선하는 홍보 활동을 펼친다.

학교 밖 청소년들이 모이고 활동할 수 있는 공간도 확대한다. 넥스트 캠퍼스를 조성해 동아리 활동과 상담, 교육, 모임을 위한 공간을 무료로 제공한다. 학교 밖 청소년 법률지원단을 운영하고, 찾아가는 법률 교육도 한다.

특히 올해 역점을 두고 있는 분야는 학업·자립 지원이다. 검정고시, 자격증 등 자기계발 학습비를 1인당 연간 최대 100만원 이내에서, 대안교육기관 수업료를 1인당 연간 127만원 이내에서 지원한다.

서울런을 통한 인터넷 강의, 멘토링, 진로·진학 컨설팅도 제공된다. 시 관계자는 “서울런에서 지난해 하반기부터 취업진로 프로그램을 개발해 올해부터 시행할 예정이다”면서 “학교 밖 청소년들이 각 자치구의 꿈드림센터에서 발굴·등록되면 서울런의 진로 연계 프로그램을 통해 서경대, 명지전문대 등 대학과 함께 다양한 진로 지원 방안을 모색하려 한다”고 말했다.

경제적 자립과 취업 지원을 위해 인텁십 활동비를 월 35만원 이내에서 최대 반년간 지급하고, 직업역량 강화 훈련도 100만원 이내에서 지원한다. 창업에 관심 있는 학교 밖 청소년을 위해 창업특강과 창업경진대회도 마련한다.

