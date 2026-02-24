‘초등안심벨’ 전 학년 지급···시민에겐 ‘안심헬프미’·1인 점포엔 ‘안심경광등’

서울시가 올해부터 모든 초등학생에게 초등안심벨을 지원한다. 안전에 취약한 시민과 1인 근무 점포에는 각각 안심헬프미와 안심경광등을 지원한다. 서울시는 일상의 위험 상황에서 시민을 지키기 위해 이런 내용의 ‘일상안심 사업 3종’을 추진한다고 24일 밝혔다.

초등안심벨은 지난해 전국 최초로 1~2학년에게 지원을 시작했다. 올해부터는 전 학년에게 지급한다. 각 학교가 시에 신청하면, 신청한 학교 재학생 전원이 받을 수 있어 학생이나 학부모가 별도로 신청할 필요가 없다.

시는 새 학기 시작과 함께 안전에 상대적으로 취약한 1학년 신입생부터 우선 지급하고, 2~6학년에게도 차례대로 배부할 계획이다.

초등안심벨은 휴대가 편하도록 열쇠고리 형태로 만들었다. 비상시 버튼을 누르거나 고리를 당기면 경고음이 즉시 발생한다. 주변에 더 효과적으로 도움을 요청하도록 경보음을 올해부터 기존 100dB에서 120dB 이상으로 높였다. C타입 충전식으로 건전지 교체 없이 사용할 수 있다.

성별 구분 없는 흰색을 기본 색상으로 적용했다. 서울시 대표 캐릭터 ‘해치와 소울프렌즈’ 중 ‘돌격백호’를 디자인에 반영했다. 장난삼아 사용하지 않고 실제 위급 상황에서만 사용할 수 있도록 주의사항을 안내하는 자료를 함께 제공한다.

안심헬프미는 안전에 취약한 서울시민과 서울 생활권자를 대상으로 상반기 5만 개를 지원한다. 버튼을 누르면 경고음 이외에 폐쇄회로(CC)TV 관제센터, 위급 시 경찰 출동까지 연결된다.

1인 점포 혹은 야간에 한시적으로 1인이 근무하는 점포에는 안심경광등을 상반기 5000개 지원한다. 위급 상황 시 비상벨을 누르면 점포 외부 경광등이 반짝이고 사이렌이 울린다. 자치구 CCTV 관제센터와 연계되어 필요하면 경찰이 출동한다.

둘 다 올해부터 연중 상시 신청·접수 체계를 도입했다. 현재 서울시 누리집(http://www.seoul.go.kr)에서 신청할 수 있다.

마채숙 서울시 여성가족실장은 “초등학생부터 홀로 가게를 운영하는 사장님까지 누구나 일상 속 불안으로부터 자신을 보호할 수 있도록 지원을 확대·강화해나가겠다”라고 말했다.