대전·세종·충청·경상 지역에 대설특보···중대본 1단계 가동

행정안전부는 대전과 세종, 충청, 경상지역에 대설특보가 발표됨에 따라 24일 오전 11시10분을 기해 대설 위기경보를 '관심'에서 '주의'로 상향하고, 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동했다고 밝혔다.

윤호중 중대본부장은 "내일까지 전국 대부분 지역에 눈이 내리고 경상 내륙을 중심으로 많은 눈이 예상되는 만큼, 기상상황에 따라 비상대응체계를 선제적으로 가동하고 강설 실황을 실시간으로 모니터링하면서 대응에 철저를 기할 것"을 지시했다.

윤 본부장은 또 "습하고 무거운 눈이 예보돼 만큼 조립식 주택, 노후건축물 등 적설취약구조물과 공연장, 체육시설 등 다중이용시설에서 붕괴 등으로 인한 피해가 발생하지 않도록 안전관리를 적극 실시할 것"을 당부했다.