창간 80주년 경향신문

현대차 새만금 10조 투자에··· 전북 시민사회 “산업·전력 정책 전환해야”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이재명 대통령의 전북 타운홀 미팅을 앞두고 현대자동차그룹이 새만금에 10조원 규모의 인공지능·수소·로봇 산업 거점 조성 계획을 밝히자 지역 시민사회가 산업·에너지 정책 전환을 촉구하고 나섰다.

완주·정읍·무주·부안·진안·장수·고창·임실·남원 지역 송전탑 반대 대책위와 전북환경운동연합 등이 참여한 송전탑건설백지화전북대책위는 24일 논평을 내고 "재생에너지가 풍부한 지역으로 기업이 이동하는 흐름이 확인됐다"며 "정부의 산업 입지와 전력 정책도 이에 맞게 바뀌어야 한다"고 밝혔다.

대책위는 현대차의 새만금 투자를 용인 반도체 국가산업단지 입지 논의와 연결 지었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

현대차 새만금 10조 투자에··· 전북 시민사회 “산업·전력 정책 전환해야”

입력 2026.02.24 11:43

이재명 대통령 타운홀 미팅 앞두고 ‘에너지 지산지소’·‘송전탑 백지화’ 촉구

송전탑건설백지화전북대책위원회 회원들이 지난 1월 15일 오전 전북도청 현관 앞에서 기자회견을 열고 용인 반도체 국가산업단지 전면 재검토와 전북지역 초고압 송전탑 건설 계획 백지화를 요구하는 구호를 외치고 있다. 김창효 선임기자

송전탑건설백지화전북대책위원회 회원들이 지난 1월 15일 오전 전북도청 현관 앞에서 기자회견을 열고 용인 반도체 국가산업단지 전면 재검토와 전북지역 초고압 송전탑 건설 계획 백지화를 요구하는 구호를 외치고 있다. 김창효 선임기자

이재명 대통령의 전북 타운홀 미팅(27일)을 앞두고 현대자동차그룹이 새만금에 10조원 규모의 인공지능(AI)·수소·로봇 산업 거점 조성 계획을 밝히자 지역 시민사회가 산업·에너지 정책 전환을 촉구하고 나섰다.

완주·정읍·무주·부안·진안·장수·고창·임실·남원 지역 송전탑 반대 대책위와 전북환경운동연합 등이 참여한 송전탑건설백지화전북대책위는 24일 논평을 내고 “재생에너지가 풍부한 지역으로 기업이 이동하는 흐름이 확인됐다”며 “정부의 산업 입지와 전력 정책도 이에 맞게 바뀌어야 한다”고 밝혔다.

대책위는 현대차의 새만금 투자를 용인 반도체 국가산업단지 입지 논의와 연결 지었다. 이들은 “현대차가 RE100(재생에너지 100% 사용) 목표 달성을 위해 전력 공급 여건이 유리한 새만금을 선택했지만 용인 산단은 대규모 전력을 동해안과 호남에서 초고압 송전망으로 끌어오는 구조”라고 주장했다.

이어 “수요를 지역으로 분산하는 방식이 갈등을 줄일 수 있다”며 삼성전자 등 다른 기업에도 유사한 입지 전략 검토를 요구했다.

정부와 산업계는 반도체 생태계 조성을 위해 수도권 입지가 불가피하다는 입장을 유지하고 있다. 산업통상자원부는 그동안 용인 산단의 적기 가동을 위해 전력 계통 확보가 필요하다는 점을 강조해 왔다.

대책위는 최근 이 대통령이 송전망 건설 과정의 사회적 갈등을 언급한 점도 거론했다. 이들은 “송전선로 갈등을 줄이려면 산업 입지 자체의 재검토가 필요하다”며 용인 산단과 초고압 송전망 건설 계획의 재검토를 요구했다.

또 에너지 지산지소(지역 생산·지역 소비) 원칙의 법제화와 지역별 전기요금 차등화, 송·변전시설 입지 선정 과정의 주민 참여 보장 등을 제도적 대안으로 제시했다.

이정현 송전탑건설백지화전북대책위 공동집행위원장은 “전북은 더 이상 수도권의 ‘전력 식민지’가 아니다”라며 “이번 타운홀 미팅에서 산업과 전력 정책 방향에 대한 정부의 입장이 제시되길 기대한다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글