창간 80주년 경향신문

‘쇼트폼’에 홀린 한국인…1월 한 달만 482억분 봤다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난달 국내 쇼트폼 동영상 플랫폼 사용 시간이 482억분을 돌파하며 역대 최대치를 기록했다.

사용 시간 증가율에서는 틱톡 라이트가 가장 높은 성장세를 보였다.

틱톡 라이트는 2023년 출시된 틱톡의 경량화 버전으로 지난해 같은 시기와 비교해 83%나 증가했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘쇼트폼’에 홀린 한국인…1월 한 달만 482억분 봤다

입력 2026.02.24 11:43

  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

일러스트 | NEWS IMAGE

일러스트 | NEWS IMAGE

지난달 국내 쇼트폼 동영상 플랫폼 사용 시간이 482억분을 돌파하며 역대 최대치를 기록했다.

24일 실시간 애플리케이션·결제 데이터 기반 시장 및 경쟁사 분석 솔루션 와이즈앱·리테일에 따르면 지난 1월 기준 인스타그램과 틱톡, 틱톡 라이트의 사용 시간은 각각 326억분과 92억분, 64억분으로 집계됐다.

3개 플랫폼의 사용 시간을 더하면 총 482억분, 즉 800만시간으로 연 단위로 환산하면 약 916년에 달한다. 이는 각각의 서비스가 출시된 이래로 가장 높은 수준이다. 대표적인 동영상 플랫폼 유튜브에서도 쇼트폼 콘텐츠 ‘쇼츠’를 제공하고 있어 실제 시청 시간은 이보다 훨씬 많을 것으로 추정된다.

사용 시간 증가율에서는 틱톡 라이트가 가장 높은 성장세를 보였다. 틱톡 라이트는 2023년 출시된 틱톡의 경량화 버전으로 지난해 같은 시기와 비교해 83%나 증가했다. 같은 기간 틱톡은 19%, 인스타그램은 18% 증가한 것으로 조사됐다.

이들 플랫폼의 월간 활성 사용자 수(MAU)도 꾸준히 늘었다. 지난달 기준 인스타그램의 MAU는 2797만을 기록했다. 틱톡은 943만, 틱톡 라이트는 707만으로 모두 서비스 출시 이후 역대 최대치로 나타났다. 전년 동월 대비 사용자 수 증가율은 틱톡 라이트가 61%로 가장 높았으며 틱톡(24%)과 인스타그램(5%)이 뒤를 이었다.

해당 조사는 와이즈앱·리테일이 한국인 안드로이드와 iOS 스마트폰 사용자 표본 조사로 실시했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글