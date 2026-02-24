창간 80주년 경향신문

강서구, 아이들 가르치고 장학금도 받는 ‘지역사회기여 장학생’ 모집

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 강서구는 재단법인 강서구장학회에서 '2026년 지역사회기여 장학생'을 선발한다고 24일 밝혔다.

활동 시간에 따라 시간당 1만8000원의 장학금이 지급되고, 연간 최대 270만원까지 지원받을 수 있다.

신청 기간은 오는 27일까지이고, 강서구장학회 누리집에서 신청서와 자기소개서 등을 내려받아 작성 후 장학회 사무국에 방문해 제출하면 된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

강서구, 아이들 가르치고 장학금도 받는 ‘지역사회기여 장학생’ 모집

입력 2026.02.24 11:44

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 강서구의 2025년 지역사회기여 장학생 장학증서 수여식의 모습. 강서구 제공

서울 강서구의 2025년 지역사회기여 장학생 장학증서 수여식의 모습. 강서구 제공

서울 강서구는 재단법인 강서구장학회에서 ‘2026년 지역사회기여 장학생’을 선발한다고 24일 밝혔다.

장학회는 대학생이 교육 재능기부로 지역사회에 이바지하는 인재로 성장할 수 있도록, 2019년부터 관련 장학 제도를 운영하고 있다.

선발 대상은 모집 공고일인 지난 1월 19일 기준 1년 넘게 강서구에 거주하는 대학생 35명이다. 휴학생도 신청할 수 있으나, 오는 8월 졸업예정자는 제외된다.

선발된 장학생은 오는 4월부터 12월까지 지역아동센터와 사회복지관 등에서 초·중·고교생을 대상으로 국어·영어·수학 등 학습 지도를 하게 된다. 체육·미술 등 예체능 분야도 가능하다. 진로지도, 고민상담, 대학견학 등 진로 탐방 활동과 문화체험 프로그램도 함께 참여한다.

활동 시간에 따라 시간당 1만8000원의 장학금이 지급되고, 연간 최대 270만원까지 지원받을 수 있다. 장학금은 매월 5일 지급된다.

신청 기간은 오는 27일까지이고, 강서구장학회 누리집(janghak.gangseo.seoul.kr)에서 신청서와 자기소개서 등을 내려받아 작성 후 장학회 사무국(공항대로 615·1층)에 방문해 제출하면 된다. 서류 합격자에 한해 3월 13일 면접 심사가 진행되고, 최종 합격자는 3월 18일 개별 통보한다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글