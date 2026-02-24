서울 강서구는 재단법인 강서구장학회에서 ‘2026년 지역사회기여 장학생’을 선발한다고 24일 밝혔다.

장학회는 대학생이 교육 재능기부로 지역사회에 이바지하는 인재로 성장할 수 있도록, 2019년부터 관련 장학 제도를 운영하고 있다.

선발 대상은 모집 공고일인 지난 1월 19일 기준 1년 넘게 강서구에 거주하는 대학생 35명이다. 휴학생도 신청할 수 있으나, 오는 8월 졸업예정자는 제외된다.

선발된 장학생은 오는 4월부터 12월까지 지역아동센터와 사회복지관 등에서 초·중·고교생을 대상으로 국어·영어·수학 등 학습 지도를 하게 된다. 체육·미술 등 예체능 분야도 가능하다. 진로지도, 고민상담, 대학견학 등 진로 탐방 활동과 문화체험 프로그램도 함께 참여한다.

활동 시간에 따라 시간당 1만8000원의 장학금이 지급되고, 연간 최대 270만원까지 지원받을 수 있다. 장학금은 매월 5일 지급된다.

신청 기간은 오는 27일까지이고, 강서구장학회 누리집(janghak.gangseo.seoul.kr)에서 신청서와 자기소개서 등을 내려받아 작성 후 장학회 사무국(공항대로 615·1층)에 방문해 제출하면 된다. 서류 합격자에 한해 3월 13일 면접 심사가 진행되고, 최종 합격자는 3월 18일 개별 통보한다.