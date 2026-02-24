창간 80주년 경향신문

지난해 하반기 군·구 지역 취업자수 하락 전환···의정부시 실업률 '껑충'

본문 요약

지난해 하반기에 행정구역 중 군·구의 취업자 수가 동반 감소한 것으로 나타났다.

시 지역과 달리 군·구 지역은 취업자 수가 하락세로 전환됐다.

군 지역 취업자수는 210만4000명으로 전년대비 1만1000명 감소했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

지난해 하반기 군·구 지역 취업자수 하락 전환···의정부시 실업률 ‘껑충’

입력 2026.02.24 12:00

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 2월11일 서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터 일자리정보 게시판. 연합뉴스

지난 2월11일 서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터 일자리정보 게시판. 연합뉴스

지난해 하반기에 행정구역 중 군·구의 취업자 수가 동반 감소한 것으로 나타났다. 구 지역의 취업자가 줄어든 것은 2021년 통계 집계 이래 처음이다. 고령화로 농림어업 분야 취업자 수 가 줄어들고, 건설업·정보통신업 등 고용도 부진한 영향으로 풀이된다.

국가데이터처는 24일 이런 내용을 담은 ‘2025년 하반기 지역별고용조사 시군구 주요고용지표’를 발표했다.

지난해 하반기 기준 시 지역 취업자 수는 1417만8000명으로 전년대비 11만6000명 늘었다. 보건·사회복지서비스업과 제조 및 숙박법 등에서 취업자 수가 늘어난 영향이다. 시 지역 고용률은 62.4%로 전년과 같았다.

고용률이 가장 높은 지역은 당진시(72.9%)로 전년도에 이어 1위 자리를 지켰다. 제조업 분야 취업자수 증가세가 이어진 영향이다. 이어 제주 서귀포시(72.1%)와 경북 상주시(69.8%) 순이었다. 고용률이 가장 낮은 지역은 동두천시(56.0%)였다.

시 지역 실업률은 2.9%로 1년 전과 같았다. 경기도 의정부시(5.3%) 실업률이 전년대비 1.6%포인트 올라 가장 높았다. 40·50대의 도소매업 일자리가 줄어든 영향으로 분석된다. 경북 구미(4.9%)와 전남 순천(3.4%)의 실업률도 높았다.

시 지역과 달리 군·구 지역은 취업자 수가 하락세로 전환됐다. 군 지역 취업자수는 210만4000명으로 전년대비 1만1000명 감소했다. 2022년 이후 2년 상승세를 이어갔으나 지난해 하락 전환했다. 고령화 영향으로 농림·어업 취업자 수가 크게 줄어든 영향이다. 건설업 고용 부진도 영향을 줬다.

고용률도 68.9%로 전년대비 0.5%포인트 뒷걸음질 쳤다. 고용률은 울릉군(83.2%)이 가장 높았고, 연천군(59.4%)가 가장 낮았다. 군 지역 실업률은 전년대비 0.2%포인트 오른 1.3%를 기록했다.

구 지역 취업자 수도 1158만9000명으로 전년대비 4만명 줄었다. 2021년 통계 집계 이래 첫 하락이다. 정보통신업 분야에서 취업자 수 감소 폭이 컸다. 고용률은 전년대비 0.2%포인트 하락한 58.8%로 집계됐다.

김락헌 국가데이터처 고용통계과장 “군·구 지역의 경우 취업자 수 증가세가 꺾이긴 했지만 여전히 역대 2번째로 많은 수준”이라며 “청년층 고용률이 하락했는데, 상대적으로 시·군보다 청년층 비율이 높은 구 지역이 영향을 많이 받은 것으로 보인다”라고 했다.

