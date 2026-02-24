창간 80주년 경향신문

작년 탐방객 최다 국립공원은 ‘북한산’···산불 피해 복구 ‘주왕산’은 증가율 1위

경향신문

본문 요약

지난해 전국 국립공원 중 가장 많은 탐방객이 찾은 곳은 북한산으로 753만명이 방문한 것으로 나타났다.

전체 국립공원 탐방객의 17% 가량이 북한산을 방문했다.

국립공원공단은 24일 지난해 국립공원을 찾은 탐방객이 모두 4331만명으로 전년 대비 6.5% 증가했다고 밝혔다.

작년 탐방객 최다 국립공원은 '북한산'···산불 피해 복구 '주왕산'은 증가율 1위

입력 2026.02.24 12:01

수정 2026.02.24 12:14

  • 반기웅 기자

서울 북악스카이웨이에서 바라본 북한산과 서울 평창동 일대가 하얀 눈으로 뒤덮혀 있다. 2024.02.22 서성일 선임기자

서울 북악스카이웨이에서 바라본 북한산과 서울 평창동 일대가 하얀 눈으로 뒤덮혀 있다. 2024.02.22 서성일 선임기자

지난해 전국 국립공원 중 가장 많은 탐방객이 찾은 곳은 북한산으로 753만명이 방문한 것으로 나타났다. 전체 국립공원 탐방객의 17% 가량이 북한산을 방문했다.

국립공원공단은 24일 지난해 국립공원을 찾은 탐방객이 모두 4331만명으로 전년(4065만명) 대비 6.5% 증가했다고 밝혔다.

국립공원 탐방 수요는 코로나19 이후 꾸준한 늘어나는 추세다. 2020년 3527만명에 그쳤던 방문객은 2023년 3945만명으로 증가한데 이어, 2024년 4000만명을 넘어섰다. 코로나 19 이전인 2018년 국립공원 탐방객 수는 4382만명으로 지난해에 팬데믹 이전 수준을 회복했다.

지난해 탐방객이 가장 많았던 국립공원은 북한산으로 총 753만명이 방문했다. 전년 대비 7.7% 늘어난 수준으로 전체 탐방객의 17.4%에 달한다. 수도권에서 1시간 이내 접근이 가능한데다, 다양한 탐방로와 둘레길을 갖춘 도심형 국립공원이라는 점에서 전년에 이어 탐방객 1위 자리를 지켰다.

이어 경주국립공원 421만명, 한려해상국립공원 379만명, 지리산국립공원 323만명 순이었다.

탐방객 증가율이 가장 높은 국립공원은 주왕산으로 전년 대비 11.9% 증가한 67만명이 방문했다. 주왕산은 지난해 3~4월 발생한 대형 산불로 탐방객이 일시적으로 43% 급감했지만, 신속한 재해 복구와 탐방로 정비를 통해 빠르게 정상화됐다.

경주국립공원의 방문객 증가세도 두드러진다. 경주국립공원은 APEC 정상회의 개최로 관심이 늘면서 전년 대비 9.0% 증가한 421만명이 찾았다. 내장산국립공원은 단풍철 탐방 수요 증가에 힘입어 7.7% 늘어난 221만명을 기록했다.

국립공원공단은 “자연 속에서의 치유와 휴식에 대한 국민적 수요가 지속적으로 증가하고 있다”며 “국립공원이 생활권 대표 자연휴식 공간으로 자리매김하고 있음을 보여주는 것”이라고 했다.

