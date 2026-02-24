밀양 산불 약 20시간 만에 주불 진화···영향구역 143㏊ 추정, 함양 이어 두 번째 대형산불

경남 밀양에서 발생한 산불의 주불이 약 20시간 만에 꺼졌다.

산림청 중앙사고수습본부는 24일 낮 12시30분을 기해 경남 밀양시 삼랑진읍 검세리 산불의 주불진화를 완료했다고 밝혔다.

산림당국은 지난 23일 오후 4시10분쯤 밀양시 산랑진읍 검세리 산31번지 일원에서 산불이 발생하자 오후 5시20분을 기해 ‘산불 확산 대응 1단계’를 발령하고 진화 작업을 벌여왔다.

밤 사이 산불이 확산되자 산림당국은 이날 0시를 기점으로 현장 산불지휘권자을 산림청장(직무대리)으로 전환하고, 오전 2시 산불 확산 대응 단계를 2단계로 상향해 총력 대응을 해왔다.

이날 현장에는 진화헬기 52대와 진화장비 318대, 진화인력 연인원 1511명 등 가용 자원이 총동원돼 진화작업을 벌였다.

이날 오전 현장에서는 연무로 인한 시정거리 부족 등으로 헬기 운영에 어려움을 발생하면서 진화작업에 난항이 예상됐으나, 오전에 비가 내리면서 예상보다 빠른 속도로 진화작업이 진행됐다.

오전 8시 기준 50%였던 진화율은 오전 9시30분 85%까지 올라섰고, 낮 12시30분을 기해 주불을 잡는데 성공했다.

이번 산불의 영향구역은 143㏊로 추정된다. 전날 약 44시간 만에 주불이 진화된 경남 함양 산불에 이어 올 들어 두 번째 발생한 대형산불로 기록될 전망이다.

산불 발생 이후 행정안전부와 산림청, 기상청 등 유관기관이 마련한 주민대피체계에 따라 인근 마을 주민 156명이 선제적으로 대피하고, 민가 주변에 진화자원이 집중 배치되면서 별다른 인명 피해는 발생하지 않았다.

박은식 산림청장 직무대리는 “산불 발생 20시간 만에 인명피해 없이 주불 진화를 완료했으며, 산불 원인은 조사 중에 있다”면서 “국민 여러분께서 한분 한분이 산불감시원이라는 마음으로 산불 예방에 적극 동참해 주시길 당부한다”고 말했다.