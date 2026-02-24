KTX는 수서역, SRT는 서울역서 출발…하루 1회 교차운행

국내 양대 고속철도인 KTX와 SRT 통합을 앞두고 KTX 차량은 수서역에서, SRT 차량은 서울역에서 출발하는 시범 교차운행이 시작된다.

국토교통부는 25일부터 한국철도공사(코레일), SRT 운영사 에스알(SR)과 함께 KTX·SRT 교차운행에 돌입한다고 24일 밝혔다.

국토부는 “시범 교차운행은 운영 통합의 실질적인 출발점으로 서울역과 수서역 등 기·종점과 차종의 구분 없이 고속철도의 효율적이고 탄력적인 운영을 검증하는 과정”이라고 설명했다.

시범 운행은 하루 1회씩 왕복이다. KTX는 수서역∼부산역을, SRT는 서울역∼부산역을 오간다.

KTX 상행은 부산에서 오전 10시33분 출발해 수서역에 오후 1시8분 도착한다. 하행은 수서역에서 오후 1시55분 출발해 부산에 오후 4시14분 도착한다. SRT 상행은 부산에서 오전 11시 출발해 서울역에 오후 1시47분 도착한다. 하행은 서울역에서 오후 2시19분 출발해 부산에 오후 4시50분 도착한다.

예매가 상대적으로 어려웠던 수서역에는 955석 규모의 KTX-1 열차가 투입된다. 기존 수서발 SRT 410석보다 좌석이 2배 이상 많아 고속철도 이용이 수월해질 것으로 국토부는 보고 있다.

운임 체계도 일부 조정된다. 시범 기간 수서발 KTX 운임은 기존 수서발 SRT와 동일하게 책정된다. 기존 서울발 KTX 대비 평균 10% 낮은 운임이다.

국토부와 코레일, SR은 시범 기간 안전과 고객 편의 점검을 강화한다. 운행 첫 주에는 국토부와 양사 직원이 열차에 직접 탑승해 운행 상황을 점검한다. 비상 대응체계를 상시 가동해 이상 상황 발생 시 즉시 조치할 방침이다.

각 기관은 모바일 앱과 역사 전광판, 소셜미디어(SNS) 등을 통해 운행 시간과 정차역, 운임 정보를 안내한다.

국토부와 코레일, SR은 시범 운행 결과를 토대로 차량 운용 효율을 높이고 좌석 공급을 확대하는 통합 열차 운행계획을 마련할 계획이다. 예·발매 시스템 통합과 서비스 체계 일원화, 운임·마일리지 제도 조정, 시설 개량 등도 추진한다.

홍지선 국토부 제2차관은 “이번 시범 교차운행은 고속철도 통합의 실질적인 첫 운행이라는 점에서 의미가 크다”면서 “좌석공급 확대와 서비스 개선을 통해 국민이 체감할 수 있는 변화를 속도감 있게 만들어가겠다”고 했다.