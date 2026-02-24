작년 7~9월 인구감소지역 체류인구, 주민의 4.8배···20곳서 카드사용액 등록인구 추월

지난해 3분기 인구감소지역을 방문한 ‘체류인구’가 등록인구의 4.8배에 달하는 것으로 나타났다. 강원 삼척과 전남 담양 등 인구감소지역 20곳에서 ‘체류인구’의 카드 사용액이 등록인구를 넘어섰다.

행정안전부와 국가데이터처가 24일 발표한 ‘2025년 3분기 인구감소지역 생활인구 산정 결과’를 보면, 전국 89개 인구감소지역의 평균 생활인구 약 2817만명 중 체류인구는 약 2332만명으로 등록인구의 약 4.8배 수준으로 집계됐다. 생활인구는 주민등록인구와 등록외국인 등 등록인구에 ‘월 1회 하루 3시간 이상 머무는’ 체류인구를 더한 것이다.

월별로 생활인구는 7월 약 2721만명, 8월 약 3217만명, 9월 약 2514만명으로 나타났다. 7∼8월은 전년 동월과 비슷한 수준이었으나 9월은 추석 연휴 영향으로 크게 감소해 분기 전체로는 전 분기와 전년 동기보다 소폭 줄었다.

생활인구 전체 카드 사용액 중 체류인구 비중은 시도별로 약 29%에서 54% 수준이다. 행안부는 “여러 지역에서 체류인구가 등록인구 못지 않게 소비하며 지역 경제를 뒷받침했다”고 설명했다. 이 중 강원 삼척·고성·정선·횡성·홍천, 충북 단양, 충남 태안, 전북 무주, 전남 담양, 경북 영덕·울릉, 경남 남해 등 20개 시군구에서는 전체 생활인구 중 체류인구 카드사용액 비중이 50%를 넘었다.

등록인구 대비 체류인구 배수가 가장 높은 지역은 강원 양양으로, 등록인구보다 최대 27배 많은 체류인구가 방문한 것으로 나타났다.

체류 특성별로, 평균 체류일수는 3.2일, 체류시간은 11.8시간, 평균 숙박일수는 3.5일로 나타났으며 대부분 지역에서 당일 체류 비중이 가장 높았다. 최근 3개월 내 재방문율은 전북 김제, 전남 화순·영암, 경북 고령·영천·의성, 경남 함안·창녕 등 11개 지역에서 50% 이상을 기록해 체류인구 확대 가능성을 보였다.

윤호중 행안부 장관은 “생활인구를 마중물로 지역경제 활성화의 물꼬를 트고 경제적 파급효과가 인구감소지역 전반에 확산되도록 다양한 정책 지원을 이어가겠다”고 말했다.