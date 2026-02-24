멕시코 ‘마약왕’ 사살 후 소요 사태 이어져 62명 사망···월드컵 앞두고 치안 위험 가중

멕시코군이 마약 밀매 집단 ‘할리스코 신세대 카르텔(CJNG)’의 창립자이자 수장 네메시오 오세게라 세르반테스(일명 ‘엘 멘초’)를 사살한 이후 전역에서 폭력 사태가 이어져 당국이 치안 유지에 적극적으로 나서고 있다.

23일(현지시간) AP통신에 따르면 멕시코 당국은 오세게라 사살 이후 벌어진 소요 사태로 62명 이상이 사망했다고 밝혔다.

당국에 따르면 사망자는 CJNG 조직원 34명, 국가방위군 25명, 주 검사 1명, 교도관 1명, 민간인 1명인 것으로 확인됐다. 현지 언론은 사망한 민간인은 임산부였다고 보도했다. 푸에르토 바야르타에 있는 교도소에서는 수감자 23명이 탈옥하는 일도 벌어졌다.

멕시코 당국은 오세게라 사망 후 군인 2500명을 추가로 배치해 병력 총 9500명을 폭력 사태 대비에 투입했다고 밝혔다. 셰인바움 대통령은 이날 기자회견에서 “평화, 치안, 정상 상태가 유지되는 중”이라며 “지금 가장 중요한 것은 멕시코 전 국민의 평화와 안보를 보장하는 것”이라고 말했다. 오마르 가르시아 하르푸치 멕시코 안보장관은 “우리는 지휘 본부를 통해 상황을 면밀히 주시하고 있으며 (CJNG) 내부의 잠재적 폭력이나 조직 재편성에 대비하고 있다”고 밝혔다.

이날 오후 당국이 도로의 차단을 해제하는 등 폭력 사태가 어느 정도 진정됐으나 현지에서는 긴장감이 이어지고 있다. 전날 소요 사태가 가장 크게 벌어진 지역 중 하나인 할리스코주 과달라하라에서는 주유소와 상점 대부분이 문을 닫았다. 할라스코·나야리트·콜리마·미초아칸주 등에서는 모든 학교가 수업을 전면 중단했다. 전날 사태가 확산하자 과달라하라 동물원을 방문한 1000여명이 주차장 버스 21대에 밤새 갇히는 사태도 벌어졌다.

푸에르토 바야르타로 향하던 크루즈선 최소 3척은 보안 문제로 입항하지 않을 것이라고 밝혔다. 델타·사우스웨스트·유나이티드항공 등은 일부 멕시코행 항공편 운행에 차질이 계속될 수 있다고 밝혔다. 미 국무부에 따르면 전날 멕시코 사태로 피해를 입은 자국민들을 지원하기 위해 개설된 핫라인으로 수백건의 전화가 이어졌다.

전문가들은 오세게라의 사망으로 CJNG 내부에서 파벌 갈등 또는 다른 조직들과 권력 싸움이 벌어지며 내전으로 확대될 가능성도 있다고 봤다. 멕시코시티의 안보 컨설턴트 에두아르도 게레로는 “CJNG가 활동하는 지역이 매우 넓다는 점을 고려하면 전국적인 파장이 예상된다”면서도 “이로 인해 대규모 전쟁으로 번질 것인지는 아직 판단하기 이르다”고 월스트리트저널에 말했다.

멕시코에서는 오는 6월 미국·캐나다와 공동 월드컵이 개최될 예정이다. 이에 당국이 월드컵을 앞두고 안보 상황을 통제할 수 있을지에 관심이 쏠리고 있다. CNJG의 주요 거점인 과달라하라에서도 경기가 열릴 예정이다.

멕시코 정부가 마약 밀매 집단 소탕 작전에 본격적으로 나선 배경에는 미국의 압박이 있었던 것으로 알려져 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 SNS 트루스소셜에 “멕시코는 마약 카르텔과 마약 문제에 대한 노력을 강화해야 한다”며 멕시코 정부의 강경 대응을 재차 촉구했다.

멕시코 당국은 전날 오세게라가 체포 작전 중 다쳤고 멕시코시티로 이송 중 숨졌다고 밝혔다. 이 작전으로 오세게라를 포함해 CJNG 조직원 8명이 사망했다. CJNG 조직원들은 오세게라 사살에 대한 보복으로 최소 20개주에서 보안군을 공격하고 도로를 봉쇄하는 등 폭동을 일으켰다.