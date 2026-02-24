“단 한번의 허니문, 고품격 맞춤 여행 어때요”

신세계백화점의 고품격 여행 플랫폼 ‘비아신세계’가 인기를 끌고 있다.

24일 신세계백화점에 따르면 지난달 기준 비아신세계의 애플리케이션(앱) 접속 고객 수가 지난해 8월 출시 이후 84% 증가한 것으로 집계됐다.

신세계백화점은 이 같은 호응에 힘입어 이번에는 예비 부부들을 겨냥한 맞춤형 허니문 상품을 내놓는다.

앞서 신세계백화점 고객 340여명을 대상으로 설문 조사한 결과 허니문 여행지로 ‘유럽’(51%)이 압도적 1위로 선정됐다. 희망하는 콘셉트는 ‘럭셔리한 휴식&프라이버시’(50%)가 가장 많았다.

비아신세계의 고품격 허니문 상품은 오스트리아의 경우 클림트와 모차르트 등 예술가들의 흔적을 따라가는 전문 도슨트 투어로 준비했다. 오스트리아 빈에 위치한 쇤브론 궁전의 애프터 아워 도슨트 투어를 포함해 3번의 미술 투어가 진행된다. 낭만의 도시 프라하에서는 스냅 촬영을 체험할 수 있다.

또 이탈리아에서는 대자연 속 웰니스 리조트인 돌로미티에서 숙박, 미켈란젤로의 대작을 감상하는 미술관 관람이 포함된 것이 특징이다.

예약은 강남점과 센텀시티점 트래블 컨시어지에서 오프라인 상담(3월14∼15일)을 통해 하면 된다. 전문 상담가가 1대1로 신혼부부의 예산에 맞는 최적의 맞춤형 여행 상품 추천부터 예약, 결제까지 원스톱으로 돕는다.

상담 고객에게는 3% 여행 할인 쿠폰과 현지 스냅 촬영, 객실 업그레이드 등의 혜택이 주어진다. 상담 후 SNS 또는 블로그에 후기를 작성하면 신세계 상품권 5만원도 증정한다.

계약 고객에는 가전과 예복 등을 할인해주는 ‘메가 쿠폰팩’을 선물로 준다. 가전 3%, 가구·침대 5%, 베딩 5%, 메자닌 분더샵 예복 10% 할인 쿠폰이 들어 있어 신혼집 꾸미기부터 예복 구입까지 폭넓게 활용할 수 있다. 허니문 상품 구매 금액은 VIP 실적에 최대 100%까지 반영된다.

신세계백화점 관계자는 “고객 설문 데이터를 바탕으로 예비부부가 원하는 허니문 여행을 세밀하게 기획했다”며 “여행 예약부터 혼수 준비까지 한 번에 해결할 수 있는 신혼부부 맞춤형 서비스”라고 말했다.