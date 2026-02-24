창간 80주년 경향신문

“단 한번의 허니문, 고품격 맞춤 여행 어때요”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

신세계백화점의 고품격 여행 플랫폼 '비아신세계'가 인기를 끌고 있다.

신세계백화점은 이같은 호응에 힘입어 이번에는 예비 부부들을 겨냥한 맞춤형 허니문 상품을 내놓는다.

앞서 신세계백화점 고객 340여명을 대상으로 설문 조사한 결과 허니문 여행지로 '유럽'이 압도적 1위로 선정됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“단 한번의 허니문, 고품격 맞춤 여행 어때요”

입력 2026.02.24 14:59

수정 2026.02.24 15:46

펼치기/접기
  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

신세계백화점 제공

신세계백화점 제공

신세계백화점의 고품격 여행 플랫폼 ‘비아신세계’가 인기를 끌고 있다.

24일 신세계백화점에 따르면 지난달 기준 비아신세계의 애플리케이션(앱) 접속 고객 수가 지난해 8월 출시 이후 84% 증가한 것으로 집계됐다.

신세계백화점은 이 같은 호응에 힘입어 이번에는 예비 부부들을 겨냥한 맞춤형 허니문 상품을 내놓는다.

앞서 신세계백화점 고객 340여명을 대상으로 설문 조사한 결과 허니문 여행지로 ‘유럽’(51%)이 압도적 1위로 선정됐다. 희망하는 콘셉트는 ‘럭셔리한 휴식&프라이버시’(50%)가 가장 많았다.

비아신세계의 고품격 허니문 상품은 오스트리아의 경우 클림트와 모차르트 등 예술가들의 흔적을 따라가는 전문 도슨트 투어로 준비했다. 오스트리아 빈에 위치한 쇤브론 궁전의 애프터 아워 도슨트 투어를 포함해 3번의 미술 투어가 진행된다. 낭만의 도시 프라하에서는 스냅 촬영을 체험할 수 있다.

또 이탈리아에서는 대자연 속 웰니스 리조트인 돌로미티에서 숙박, 미켈란젤로의 대작을 감상하는 미술관 관람이 포함된 것이 특징이다.

예약은 강남점과 센텀시티점 트래블 컨시어지에서 오프라인 상담(3월14∼15일)을 통해 하면 된다. 전문 상담가가 1대1로 신혼부부의 예산에 맞는 최적의 맞춤형 여행 상품 추천부터 예약, 결제까지 원스톱으로 돕는다.

상담 고객에게는 3% 여행 할인 쿠폰과 현지 스냅 촬영, 객실 업그레이드 등의 혜택이 주어진다. 상담 후 SNS 또는 블로그에 후기를 작성하면 신세계 상품권 5만원도 증정한다.

계약 고객에는 가전과 예복 등을 할인해주는 ‘메가 쿠폰팩’을 선물로 준다. 가전 3%, 가구·침대 5%, 베딩 5%, 메자닌 분더샵 예복 10% 할인 쿠폰이 들어 있어 신혼집 꾸미기부터 예복 구입까지 폭넓게 활용할 수 있다. 허니문 상품 구매 금액은 VIP 실적에 최대 100%까지 반영된다.

신세계백화점 관계자는 “고객 설문 데이터를 바탕으로 예비부부가 원하는 허니문 여행을 세밀하게 기획했다”며 “여행 예약부터 혼수 준비까지 한 번에 해결할 수 있는 신혼부부 맞춤형 서비스”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글