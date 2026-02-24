오늘의 인사-권익위, 행안부, 국토부, 성평등부, 여성정책연구원 외

■국민권익위원회 ◇과장급 △민간협력담당관 양용석 △정부합동민원센터 일반상담총괄과장 최준영
■행정안전부 ◇실장급 전보 △안전예방정책실장 박형배 △자연재난실장 김용균
■국토교통부 ◇과장급 전보 △공정건설지원과장 한동균 △익산지방국토관리청 순천국토관리사무소장 원종덕
■고용노동부 ◇과장급 전보 △규제개혁법무담당관 임희종
■성평등가족부 ◇과장급 전보 △청소년자립지원과장 이정연 △감사인사담당관 박선옥 △권익정책과장 김영옥
■한국여성정책연구원 △부원장 조선주 △기획조정본부장 김소영 △가족·저출생연구본부장 정가원 △양성평등연구본부장 김원정 △성주류화연구본부장 김영숙 △연구기획센터장 성민정 △연구평가센터장 신우리 △예산제도센터장 안혁주 △국제협력센터장 이민호 △성인지예산센터장 김효주 △인사총무센터장 강혜인
■에쓰오일 ◇부사장 승진 △샤힌프로젝트본부장 이정익 △화학생산본부장 정영광 △국내영업본부장 이건명 ◇상무 승진 △신사업부문장 이경문 △샤힌 Operations Representative 이욱용 △프로젝트기술부문장 허성훈 △중부지역본부장 이정일 △수급부문장 김승후 △윤활영업부문장 신종철 △총무부문장 서경섭 △RFCC1공장장 신봉수 ◇상무보 승진 △경영기획부문장 안정우 △남부지역본부장 이현민 △물류부문장 양현준 △국내판매부문장 김현우
■소비자가 만드는 신문 △CS/마케팅부장 박성민