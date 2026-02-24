창간 80주년 경향신문

특수본, ‘대통령실 PC 초기화 혐의’ 정진석·윤재순 불구속 송치

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경찰 '3대 특검 특별수사본부'가 정진석 전 대통령 비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 24일 불구속 송치했다.

특수본은 이날 오후 정 전 실장과 윤 전 비서관을 공용전자기록 등 손상, 직권남용권리행사방해, 대통령기록물관리 법률 위반 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.

두 사람은 지난해 4월 4일 헌재의 윤 전 대통령 파면 결정 전후로 대통령실 직원들에게 PC 초기화를 지시한 혐의를 받는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

특수본, ‘대통령실 PC 초기화 혐의’ 정진석·윤재순 불구속 송치

입력 2026.02.24 15:23

수정 2026.02.24 15:45

펼치기/접기
  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

윤석열 전 대통령 파면 직후 대통령실 컴퓨터 초기화를 지시한 의혹을 받는 정진석 전 대통령 비서실장이 8일 서울 경찰 특별수사본부에 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 문재원 기자

윤석열 전 대통령 파면 직후 대통령실 컴퓨터 초기화를 지시한 의혹을 받는 정진석 전 대통령 비서실장이 8일 서울 경찰 특별수사본부에 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 문재원 기자

경찰 ‘3대 특검 특별수사본부’가 정진석 전 대통령 비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 24일 불구속 송치했다. 헌법재판소가 윤석열 전 대통령을 파면할 것에 대비해 대통령실 PC를 초기화하도록 지시한 혐의다.

특수본은 이날 오후 정 전 실장과 윤 전 비서관을 공용전자기록 등 손상, 직권남용권리행사방해, 대통령기록물관리 법률 위반 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.

두 사람은 지난해 4월 4일 헌재의 윤 전 대통령 파면 결정 전후로 대통령실 직원들에게 PC 초기화를 지시한 혐의를 받는다. 대통령실 PC 1000여대는 실제로 초기화된 것으로 조사됐다.

앞서 조은석 내란 특검팀은 수사 과정에서 윤 전 비서관이 직원들에게 “제철소 용광로에 넣어 PC를 폐기하라”고 지시했다는 관련자 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 또 비상계엄 다음 날인 2024년 12월 4일 대통령실 실무자 회의에서 한 팀장급 인사가 “일단 우리 쪽에서 할 수 있는 게 PC 초기화다”라고 발언했다는 진술도 나온 것으로 전해졌다. 이 같은 PC 초기화 계획은 윤 전 대통령 파면에 대비한 이른바 ‘플랜B’로 불린 것으로 알려졌다.

정 전 실장에 대해서는 “새 정부에 인수인계하지 않을 테니 물리적 방법을 동원해서라도 PC 등을 파쇄하라”고 지시했다는 대통령실 파견 군 관계자의 제보도 있었다고 한다.

이 사건은 고위공직자범죄수사처(공수처)와 경찰에 접수된 고발을 바탕으로 내란특검이 수사하다가 마무리 짓지 못하고 경찰 특수본에 이첩됐다. 특수본은 지난 3일 윤 전 비서관을, 8일에는 정 전 실장을 각각 피의자 신분으로 소환 조사했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글