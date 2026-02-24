아산에 국내 최초 ‘마이크로바이옴 종합 지원 시설’···K-바이오 메카 도약 시동

천안·아산 KTX 역세권 R&D 집적지구에 ‘연구·생산·사업화’ 종합 지원 체계 구축

충남 아산에 국내 최초의 ‘마이크로바이옴 연구·생산·사업화 종합 지원 시설’이 문을 열었다.

충남도는 24일 아산시 배방읍 ‘천안·아산 KTX 역세권 연구개발(R&D) 집적지구’에서 ‘마이크로바이옴 의약품 상용화센터’ 개소식을 개최했다.

마이크로바이옴은 인체에 서식하는 세균과 바이러스 등 각종 미생물을 통칭한다. 비만과 당뇨, 알레르기 등은 물론 정신 건강과도 연관성이 있는 것으로 알려지며 바이오·헬스케어·식품·의약 분야에서 차세대 핵심 연구 분야로 주목받고 있다.

마이크로바이옴센터는 2022년부터 총 260억원을 투입해 부지 3519㎡에 연면적 4950㎡ 규모로 조성됐다. 공정개발동과 실험동물동 등 2개 동으로 구성됐으며 동물실험실과 처치실, 의약품 임상 시료 생산 시설, 기업 지원 및 유치 공간, 의약품 표준품·표준시험법 연구실 등을 갖췄다.

센터는 앞으로 기업과 연구기관을 대상으로 의약품 연구·생산·임상·사업화 전 과정을 종합 지원한다. 운영은 순천향대 산학협력단이 맡았으며 현재 박사급 연구원 등 38명이 근무하고 있다.

그동안 해외 수입에 의존해 온 마이크로바이옴 의약품 개발용 임상 시료를 국내에서 생산할 수 있게 되면서 기업들의 개발 기간 단축과 비용 절감, 기술 경쟁력 강화에 기여할 것으로 도는 기대하고 있다.

내년에는 마이크로바이옴 공정개발혁신센터와 바이오의료기기 해외진출지원센터도 집적지구 내에서 문을 열 예정이다. 총 258억6000만원이 투입되는 마이크로바이옴 공정개발혁신센터는 차세대 치료제 개발을 위한 공정·실증 플랫폼 역할을 맡는다. 249억2000만원 규모의 바이오의료기기 해외진출지원센터는 해외 현지 기관과의 인증 지원 체계를 구축해 기업의 글로벌 시장 진출을 지원할 계획이다.

도 관계자는 “천안·아산 집적지구가 바이오헬스 산업 생태계를 완성해 K-바이오 경쟁력을 높이고 세계적 수준의 바이오 기업을 육성하는 기반이 될 것”이라고 말했다.