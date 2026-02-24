창간 80주년 경향신문

아산에 국내 최초 ‘마이크로바이옴 종합 지원 시설’···K-바이오 메카 도약 시동

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

충남 아산에 국내 최초의 '마이크로바이옴 연구·생산·사업화 종합 지원 시설'이 문을 열었다.

그동안 해외 수입에 의존해 온 마이크로바이옴 의약품 개발용 임상 시료를 국내에서 생산할 수 있게 되면서 기업들의 개발 기간 단축과 비용 절감, 기술 경쟁력 강화에 기여할 것으로 도는 기대하고 있다.

내년에는 마이크로바이옴 공정개발혁신센터와 바이오의료기기 해외진출지원센터도 집적지구 내에서 문을 열 예정이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

아산에 국내 최초 ‘마이크로바이옴 종합 지원 시설’···K-바이오 메카 도약 시동

입력 2026.02.24 16:00

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

천안·아산 KTX 역세권 R&D 집적지구에

‘연구·생산·사업화’ 종합 지원 체계 구축

충남도청 전경. 충남도 제공

충남도청 전경. 충남도 제공

충남 아산에 국내 최초의 ‘마이크로바이옴 연구·생산·사업화 종합 지원 시설’이 문을 열었다.

충남도는 24일 아산시 배방읍 ‘천안·아산 KTX 역세권 연구개발(R&D) 집적지구’에서 ‘마이크로바이옴 의약품 상용화센터’ 개소식을 개최했다.

마이크로바이옴은 인체에 서식하는 세균과 바이러스 등 각종 미생물을 통칭한다. 비만과 당뇨, 알레르기 등은 물론 정신 건강과도 연관성이 있는 것으로 알려지며 바이오·헬스케어·식품·의약 분야에서 차세대 핵심 연구 분야로 주목받고 있다.

마이크로바이옴센터는 2022년부터 총 260억원을 투입해 부지 3519㎡에 연면적 4950㎡ 규모로 조성됐다. 공정개발동과 실험동물동 등 2개 동으로 구성됐으며 동물실험실과 처치실, 의약품 임상 시료 생산 시설, 기업 지원 및 유치 공간, 의약품 표준품·표준시험법 연구실 등을 갖췄다.

센터는 앞으로 기업과 연구기관을 대상으로 의약품 연구·생산·임상·사업화 전 과정을 종합 지원한다. 운영은 순천향대 산학협력단이 맡았으며 현재 박사급 연구원 등 38명이 근무하고 있다.

그동안 해외 수입에 의존해 온 마이크로바이옴 의약품 개발용 임상 시료를 국내에서 생산할 수 있게 되면서 기업들의 개발 기간 단축과 비용 절감, 기술 경쟁력 강화에 기여할 것으로 도는 기대하고 있다.

내년에는 마이크로바이옴 공정개발혁신센터와 바이오의료기기 해외진출지원센터도 집적지구 내에서 문을 열 예정이다. 총 258억6000만원이 투입되는 마이크로바이옴 공정개발혁신센터는 차세대 치료제 개발을 위한 공정·실증 플랫폼 역할을 맡는다. 249억2000만원 규모의 바이오의료기기 해외진출지원센터는 해외 현지 기관과의 인증 지원 체계를 구축해 기업의 글로벌 시장 진출을 지원할 계획이다.

도 관계자는 “천안·아산 집적지구가 바이오헬스 산업 생태계를 완성해 K-바이오 경쟁력을 높이고 세계적 수준의 바이오 기업을 육성하는 기반이 될 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글