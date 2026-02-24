창간 80주년 경향신문

부산시민공원 뽀로로 도서관, ‘공공형 키즈카페’로 변신

본문 요약

부산시는 부산시민공원 내 영유아 전용 실내 놀이공간인 '당신처럼 애지중지 공공형 키즈카페'를 개소했다고 24일 밝혔다.

2개월간의 시범 운영 기간에만 하루 평균 142명이 방문할 정도로 큰 호응을 얻어, 향후 지역 육아 거점으로서의 역할이 기대된다.

부산시는 이번 1호점을 시작으로 하반기 남구에 2호점을 개소할 예정이며, 향후 폐원 어린이집 등을 적극 활용해 공공형 키즈카페를 확충할 방침이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

부산시민공원 뽀로로 도서관, ‘공공형 키즈카페’로 변신

입력 2026.02.24 16:24

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

부산시민공원에 24일 문을 연 ‘당신처럼 애지중지 공공형 키즈카페’ 외부와 내부 모습. 부산시 제공

부산시민공원에 24일 문을 연 ‘당신처럼 애지중지 공공형 키즈카페’ 외부와 내부 모습. 부산시 제공

부산시는 부산시민공원 내 영유아 전용 실내 놀이공간인 ‘당신처럼 애지중지 공공형 키즈카페’를 개소했다고 24일 밝혔다.

이 사업은 부산시와 BNK부산은행, 초록우산 어린이재단이 협력해 만든 부산형 육아 정책 브랜드의 첫 번째 결실이다.

이 건물은 과거 미군 하야리아 캠프 시절 군인 숙소였던 역사적 공간으로 국가유산위원회의 심의를 거쳐 원형을 보존하며 곡선형 외관으로 재설계됐다.

내부에는 ‘숲 속 탐험’을 주제로 한 3가지 테마 놀이체험실과 함께 수유실, 가족 화장실, 육아 전문 상담실 등 부모와 아이를 위한 편의시설이 있다.

이용 대상은 0~5세 영유아와 부모이며, 누리집 예약 또는 현장 접수를 통해 무료로 이용할 수 있다. 화요일부터 일요일까지 하루 4회 운영된다. 2개월간의 시범 운영 기간에만 하루 평균 142명이 방문할 정도로 큰 호응을 얻어, 향후 지역 육아 거점으로서의 역할이 기대된다.

부산시는 이번 1호점을 시작으로 하반기 남구에 2호점을 개소할 예정이며, 향후 폐원 어린이집 등을 적극 활용해 공공형 키즈카페를 확충할 방침이다.

