이강인, 손흥민 넘어 대한축구협회 올해의 선수…감독상은 이정효

이강인(25·파리 생제르맹)이 한국 축구 선수 최고의 영예 중 하나인 대한축구협회 올해의 선수 남자 부문 수상자에 올랐다.

축구협회는 24일 충남 천안 코리아풋볼파크 대강당에서 ‘2025 KFA 어워즈’를 개최하고 이강인을 비롯한 각 부문 수상자를 발표했다. 이강인이 이 상을 받은 것은 2010년 시상이 시작된 이래 처음으로, 역대 최다 7회 수상자이자 전년도 수상자인 손흥민(34·LAFC)을 누르고 정상에 섰다. 기자단 투표(50%)와 협회 전문가 투표(50%)를 합산한 결과 이강인은 31.4점을 획득해 손흥민(29.2점)을 2.2점 차로 제쳤으며, 이재성(34·마인츠·12.9점)이 3위에 이름을 올렸다.

수상의 배경에는 2024~2025시즌 PSG와 함께 거둔 역대급 성과가 자리한다. 이강인은 PSG의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승 멤버로 한국인으로서는 2008년 맨체스터 유나이티드 소속 박지성 이후 17년 만에 유럽 정상에 서는 역사를 썼다. PSG는 같은 시즌 프랑스 리그앙과 프랑스컵(FA컵)까지 석권하며 트레블을 달성했고, 이강인의 공헌도는 지난해 10월 아시아축구연맹(AFC) ‘올해의 국제선수’ 선정으로도 인정받았다.

시상식에 직접 참석하지 못한 이강인은 영상 메시지를 통해 “경기장에서 최선을 다해 함께 뛴 팀원들, 경기장 밖에서 항상 도와준 스태프들, 어떤 상황에서도 응원해 주신 팬분들께 진심으로 감사드린다”고 소감을 전했다. 이어 “2025년은 매우 뜻깊은 한 해였다. 2026년에는 월드컵이 있기에 더 뜻깊은 한 해가 될 것이라 믿는다. 다가오는 월드컵에서 더 좋은 모습 보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙이며 북중미 월드컵을 향한 각오를 밝혔다.

올해의 지도자 남자 부문 수상자는 이정효 수원 삼성 감독이 차지했다. 이 감독은 지난 시즌 시민구단 광주FC를 이끌고 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트 8강이라는 이변을 연출한 데 이어, K리그1에서도 팀을 7위에 안착시키는 성과를 올렸다. 시즌 후 ‘추락한 명가’ 수원 삼성의 지휘봉을 새로 잡은 그는 K리그2에서 승격에 도전한다.

여자부 시상에서는 장슬기(경주한수원)가 올해의 선수, 강선미 화천KSPO 감독이 올해의 지도자를 각각 수상했다. 장슬기는 20년 만의 E-1 챔피언십(전 동아시안컵) 우승 주역으로 대회 MVP까지 석권한 공로를 인정받아 2018년에 이어 두 번째 수상의 영예를 안았다. 강선미 감독은 전국여자축구선수권, 전국체육대회, WK리그 통합우승으로 여자부 트레블을 이룬 공로를 평가받았다.

올해의 영플레이어상 남자 부문은 전북 현대의 더블 우승에 기여한 강상윤(22·전북)이, 여자 부문은 서울시청 김민지(23)가 각각 수상했다.