이 대통령 "충남·대전 통합은 야당·충남시도의회가 반대···일방 강행 못해"

경향신문

이 대통령 “충남·대전 통합은 야당·충남시도의회가 반대···일방 강행 못해”

입력 2026.02.24 17:18

수정 2026.02.24 17:25

  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 24일 서울 청와대 본관 세종실에서 열린 제6회 국무회의에서 발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 24일 서울 청와대 본관 세종실에서 열린 제6회 국무회의에서 발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 24일 국회에서 충남·대전 통합특별법 처리가 보류되자 “충남·대전 (통합)은 야당과 충남시도의회가 통합을 반대한다”며 “야당과 시도의회의 반대를 무릅쓰고 무리하지 말라는 것이 정부의 입장이었다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 <대통령이 직접 요청한 ‘충남·대전 통합’ 무산…“청와대, 민주당에 부글”>이라는 제목의 기사를 공유하며 이같이 적었다. 이 대통령은 “천년의 역사를 가진 광역 행정구역 통합을 충분한 공감없이 일방적으로 강행할 수는 없다”며 “100%는 아니더라도 최소한 해당 지역이 대체적으로 공감하고 정치권도 대체로 동의해야 통합할 수 있다”고 밝혔다.

앞서 국회 법제사법위원회는 이날 전남·광주 통합특별법을 여당 주도로 가결했지만, 충남·대전과 대구·경북 통합특별법은 논의를 이어가기로 했다. 더불어민주당 소속 추미애 법사위원장은 “충남·대전은 시민 찬성 여론이 높지 않고, 대구시의회가 (대구·경북) 통합 추진을 말아 달라는 성명을 발표했다”며 “전남·광주를 먼저 통합하고 시간을 가지고 상황을 지켜볼 필요가 있다”고 법안 처리 보류 이유를 설명했다.

이 대통령이 공유한 기사 내용을 보면, 청와대가 이번 행정통합 특별법 처리 과정에서 민주당이 모여준 모습에 크게 실망했고, 강훈식 대통령비서실장의 충남·대전통합특별시장 출마설이 나오는 상황에서 충남지사와 대전시장을 준비 중이던 민주당 의원들이 이에 반발하며 통합을 무산시켰다는 설을 전하고 있다. 이 대통령은 이 같은 내용에 대해 “오해가 없기를 바란다”며 반박한 것으로 보인다.

국민의힘은 충남·대전 통합특별법에 대해 “졸속 추진”이라며 강하게 반발하고 있다. 나경원 국민의힘 의원은 전날 법사위에서 “대전·충청은 국민의힘 도지사와 시장이 인기가 있는데, 강 실장을 띄운 다음 졸속으로 추진한다”고 말했다. 국민의힘 소속 이장우 대전시장과 김태흠 충남도지사에 이어 당초 통합에 찬성했던 대전시의회와 충남도의회도 국민의힘 주도로 지난 19일 반대 의견으로 돌아섰다.

