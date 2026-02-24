창간 80주년 경향신문

‘절윤 입틀막’ 국민의힘, 출구도 없는 장동혁 사당 되나

경향신문

‘절윤 입틀막’ 국민의힘, 출구도 없는 장동혁 사당 되나

입력 2026.02.24 20:00

  • 기사를 재생 중이에요

장동혁 국민의힘 대표가 24일 국회에서 열린 의원총회에서 송언석 원내대표의 발언을 듣고 있다. 권도현 기자

장동혁 국민의힘 대표가 24일 국회에서 열린 의원총회에서 송언석 원내대표의 발언을 듣고 있다. 권도현 기자

당 쇄신의 분수령이었던 지난 23일 의원총회 후 국민의힘 내 ‘절윤(絶尹)’ 요구가 커지고 있다. 당내 소장파 그룹이 24일 의원 투표로 당 노선을 결정할 것을 요구하고, 중진 의원들은 사태 수습을 위해 장동혁 대표와의 면담을 요청했다. 윤석열의 1심 무기징역 선고 후 절윤 문제를 매듭지으려 한 첫 의총이 맹탕으로 끝난 데 대한 위기감의 발로였다.

당내 초·재선 소장파 모임인 ‘대안과 미래’는 이날 지도부에 “의총을 다시 열어 당 노선을 의원 비밀투표로 결정해야 한다”며 25일 의총 소집 요구서를 제출했다. 4선 이상 중진 의원들도 이날 회동에서 “지금 상황으론 지방선거를 치르기 어렵다”며 장 대표에게 이런 의견을 전달하기 위한 회동을 요구했다.

당시 의총에서 장 대표는 6·3 지방선거 뒤로 늦춘 당명 개정 등 부차적 안건으로 시간을 허비하며 윤석열과의 단절을 요구해온 의원들의 목소리를 틀어막았다. 의총은 지방선거를 100일 앞둔 시점에서 윤석열과의 관계, 장 대표 거취, 당 노선 전환 등에 대한 치열한 토론이 있을 거란 전망이 지배적이었다. 그러나 장 대표는 지방선거 뒤로 보류된 당명 개정 보고와 대구·경북 행정통합 안건을 앞세워 의도적인 김 빼기에 주력했다. “절윤 논의를 하자”는 다수 의원들의 의사진행 발언이 묵살당한 “입틀막 의총”이었다.

장 대표는 내부 문제제기에도 왜곡된 여론조사를 근거로 “당원 70%가 윤석열과 함께해야 한다고 믿는다”고 하거나, 내부의 절윤 요구를 “민주당 프레임”이라 호도하고 있다. 윤석열 단죄를 대다수 국민이 지지하는 와중에 장 대표의 몰염치한 행태는 강성 지지층 결집에 기대 당권을 유지하려는 선동에 지나지 않는다. 이날 장 대표 사퇴를 촉구한 전현직 당협위원장 24명을 상대로 윤리위원회 제소를 추진한 원외당협위원회 결정도 장 대표의 절윤 회피가 초래한 사태가 아닐 수 없다.

오세훈 서울시장이 “(지방선거) 영남 빼고 전멸”을 경고하고, 당내 절윤 요구가 커지는 데는 국민의힘이 ‘윤석열 옹호당’으로 낙인찍혔다는 판단이 깔려 있다. 그런데도 장 대표는 내란 사과·절윤 요구를 “분열과 갈라치기”라 선 긋고 위기론을 부정하고 있다. 내란 우두머리를 감싸는 과오를 끊어내지 않는 한 국민들은 국민의힘에 단 한 표도 줄 이유가 없다. 장 대표가 민심을 거스르면 그 끝은 당과 보수의 비참한 몰락뿐임을 명심해야 할 것이다.

댓글