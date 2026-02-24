창간 80주년 경향신문

이 세계 통역되나요?

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이 세계 통역되나요?

입력 2026.02.24 20:07

  • 이상헌 국제노동기구(ILO) 고용정책국장

  • 기사를 재생 중이에요

오늘도 통역기를 낀다. 스페인어 통역사는 두 명인데 스타일이 극단적으로 다르다. 한쪽은 손짓까지 섞는 열정의 라티노이고, 다른 한쪽은 늘 무덤덤하다. 한쪽은 같이 흥분하고 울부짖지만, 다른 쪽은 감정의 톤을 진공청소기처럼 빨아들인다. 그래서 통역기가 들려주는 말은 원뜻과 전달자의 체질이 뒤섞인, 탁하지만 발랄한 소통의 언어가 된다.

통역이라는 인간의 일도 조만간 인공지능에 자리를 내어줘야 한다고들 말한다. 인간의 섬세함이냐 기계의 균일성이냐, 논쟁은 길지만 결론은 짧다. 따질 틈도 없이, 당장 통역사를 고용할 돈이 없다. 국제회의가 일상인 국제기구의 새로운 풍경이다.

사실, 투정할 일도 아니다. 인간이든 기계든, 통역의 정확성은 이미 부차적이다. 통역이란 본디 서로 다른 언어가 한자리에서 같은 방향을 보게 하는 작은 기계이자 연결장치였다. 그런데 어느 순간부터 통역기는 ‘연결’이 아니라 ‘오해를 최소화하기 위한 보험’이 되었다. 다리를 놓는 일이 이제는 난간을 세우는 일이 되었으니, 다리 위에서 만난 사람들은 서로를 피하는 법부터 먼저 배운다. 통역은 정확한데, 사람들은 좀처럼 연결되지 않는다. 통역기를 통해 이어지는 세계는 그렇게 조용히 축소된다.

어제는 그랬다. 가장 힘이 센 나라가 분담금을 내지 않아, 한 국제기구가 대규모 해고를 검토해야 하는 처지에 몰렸다. 비상대책회의가 열렸고, 수많은 언어가 통역을 통해 부딪쳤다. 그러나 누구도 그 상황을 자초한 나라의 이름을 입에 올리지 않았다. 누구도 ‘제 아비의 이름’을 부르지 못한 자리에서, 그 ‘아비’가 먼저 일어나 구조조정에 대한 꼼꼼하고 가차없는 조언을 남겼다. 통역은 정확했다. ‘아비’가 자초한 결핍을 ‘자식’의 절제 탓으로 돌리며 훈수하는 그 어처구니없는 문장들까지도.

그래서 통역의 오류가 오히려 길을 열어주던 시절이 가끔 그립다. 1977년 겨울, 지미 카터 미국 대통령이 바르샤바에서 폴란드 국민의 ‘열망’을 이해한다는 취지로 말했을 때, 통역은 그 말을 어딘가 지나치게 육체적인 ‘욕망’으로 옮겨 버렸다고 한다. 대통령이 폴란드를 ‘원한다’는 말로 들렸으니, 세계 정치가 한순간에 민망한 농담이 된 셈이다. 오역은 외교의 권위를 구겼지만, 묘하게 긴장을 풀었다. 무엇보다 그 시절엔 그런 실수가 ‘사고’이면서도 ‘사과’로 수습될 수 있었고, 대통령이 통역사에게 고맙다는 편지를 보냈다는 뒷이야기까지 전해진다. 지금 회의실에선 상상하기 어려운 관대함이다.

‘글로벌’이 사라지는 방식은 거창하지 않다. 탱크나 미사일보다 먼저, 문장 속에서 흔적이 옅어진다. 한때 ‘글로벌 스탠더드’ ‘세계공동체’는 이메일 첫 줄 인사처럼 자연스러웠다. 요즘은 그 말이 괄호 속으로 밀려나고, 괄호 안에서도 ‘가능하면’ ‘원칙적으로’ ‘상황이 허락하면’ 같은 사족이 늘어난다. 문장이 길어질수록 세계는 작아진다.

서로를 부르는 방식도 바뀐다. 한동안 나는 메시지 첫 줄에 ‘잘 지내시지요’를 거의 자동으로 썼다. 뜻이 없어서 더 의미 있던 문장, 어디에 있든 안부를 묻는 최소한의 약속. 그런데 최근 내 손은 자꾸 ‘as per’를 먼저 친다. 인사보다 ‘규정에 따라’ ‘절차상’이 앞선다. 사람을 부르기 전에 규정을 부른다. 친숙한 인사가 오해될까 두려워지니, 나를 지킬 언어부터 내세운다.

다자주의의 소멸은 내게 제도의 붕괴가 아니라 감정의 소실에 가깝다. 합의가 안 되는 게 아니라, 합의하려는 기분이 사라진다. 문서에서는 ‘결정’이 ‘요약’으로, ‘약속’이 ‘검토’로 바뀐다. 원칙은 낡은 포스터가 되고, 실용은 면죄부가 된다. “현실적으로 어렵다”는 말도 흔해지고, 그 말은 대개 누군가의 삶을 더 현실적으로 어렵게 만든다. ‘연대’는 따뜻했는데 이제는 부담이 되고, ‘공동’은 목표였는데 비용으로 먼저 읽힌다. 지구는 둥근데 우리는 회의가 끝날수록 모서리를 만든다.

우리는 세계를 공평하게 나누어 갖지 못해 글로벌에 실패했다. 대신 세계를 포기하는 속도만큼은 놀랍도록 공평해지고 있다. 접힌 세계는 다시 펴기 어렵다. 종이 지구본처럼, 한 번 생긴 주름은 끝내 남는다. 그래도 우리는 여전히 ‘세계’를 말한다. 다만 이제 그 말은 약속이 아니라 추억처럼 발음된다. 다자주의가 죽었다고 하고, 장례식장은 늘 붐빈다. 모두가 조문을 오지만, 아무도 상주가 되려 하지 않는다. 모두가 조문객인 세계에서는 책임도 슬그머니 조문객 자리에 앉는다.

이미 죽은 언어는 통역되지 않는다.

이상헌 국제노동기구(ILO) 고용정책국장

이상헌 국제노동기구(ILO) 고용정책국장

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글