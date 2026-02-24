‘챔피언스리그 우승 멤버’ 이강인, 대한축구협회 선정 ‘올해의 선수’

‘7회 수상’ 손흥민 투표서 앞질러

지도자 부문선 이정효 수원 감독

여자부 장슬기·강선미 감독 수상

이강인(25·파리 생제르맹·사진)이 대한축구협회 ‘올해의 선수’로 선정됐다.



축구협회는 24일 충남 천안 코리아풋볼파크 대강당에서 ‘2025 KFA 어워즈’를 개최하고 이강인을 남자 부문 올해의 선수로 발표했다.



이강인은 기자단 투표(50%)와 협회 전문가 투표(50%)를 합산한 결과 31.4점을 획득해 손흥민(LAFC·29.2점)과 이재성(마인츠·12.9점)을 제쳤다. 이강인의 수상은 처음이다. 2010년 시상이 시작된 이래 지난해 수상자인 손흥민이 역대 최다 수상 기록(7회)을 갖고 있다.



이강인은 2024~2025시즌 파리 생제르맹(PSG)의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승 멤버로, 한국인으로서는 2008년 맨체스터 유나이티드 소속 박지성 이후 17년 만에 유럽 정상에 섰다. PSG는 프랑스 리그앙과 프랑스컵(FA컵)까지 석권하며 트레블을 달성했고, 이강인의 공헌도는 지난해 10월 아시아축구연맹(AFC) ‘올해의 국제선수’ 선정으로도 인정받았다. 시상식에 참석하지 못한 이강인은 영상 메시지를 통해 “경기장에서 최선을 다해 함께 뛴 팀원들, 경기장 밖에서 항상 도와준 스태프들, 어떤 상황에서도 응원해주신 팬들께 진심으로 감사드린다”고 말했다. 이어 “2025년은 매우 뜻깊은 해였다. 2026년에는 월드컵이 있어 더 뜻깊은 한 해가 될 것이라 믿는다. 월드컵에서 더 좋은 모습을 보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다.



‘올해의 지도자’ 남자 부문 수상자는 이정효 수원 삼성 감독이 차지했다.



이 감독은 지난 시즌 광주FC를 시민 구단 최초로 AFC 챔피언스리그 엘리트 8강에 올리고 K리그1에서도 7위에 안착시키는 성과를 올렸다. 시즌 후 ‘추락한 명가’ 수원 삼성의 지휘봉을 잡은 그는 K리그2에서 승격에 도전한다.



여자부에서는 장슬기(경주한수원)가 올해의 선수, 강선미 화천KSPO 감독이 올해의 지도자를 각각 수상했다.



올해의 영플레이어상은 전북 현대 강상윤과 서울시청 김민지가 각각 남녀 부문을 수상했다.

