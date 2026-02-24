아시아 최강?…K리그, 태국에도 쫓긴다

최근 시즌 싱가포르에도 밀려 몇년 뒤 ACL2로 떨어질 수도 태국, 동아시아 국가 중 3위로

아시아 최강을 자부했던 프로축구 K리그의 위상이 점점 낮아지고 있다.



아시아축구연맹(AFC)이 24일 발표한 2025~2026시즌 AFC 미드시즌 클럽 랭킹에서 한국(K리그)은 랭킹 포인트 85.854점으로 지난해에 이어 3위에 그쳤다. 랭킹은 최근 8년간 아시아 클럽대항전(아시아챔피언스리그 엘리트·아시아챔피언스리그2·아시아챌린지리그) 성적에 따라 매긴다.



사우디아라비아가 122.195점으로 1위, 일본이 108.952점으로 2위다. 아랍에미리트연합(74.253점), 이란(68.918점), 카타르(64.501점), 태국(58.721점), 중국(49.483점), 호주(46.678점), 우즈베키스탄(46.658점)이 뒤를 이었다.



한국은 이번 시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE)에 참가한 FC서울과 강원FC가 나란히 16강에 올랐다. 남은 토너먼트에서 더 좋은 성적을 거두면 오는 5월 발표되는 최종 랭킹에서도 3위 수성에는 큰 문제가 없어 보인다.



그러나 현재 순위는 ‘모래성’이라는 지적이 나온다. AFC 랭킹이 최근 8시즌 성적을 반영하다보니 아직은 순위를 유지하고 있을 뿐, 최근 랭킹 포인트를 따지면 동남아시아 국가들에조차 추월당할 위기이기 때문이다.



K리그의 지난 두 시즌 랭킹 포인트(사진)는 처참하다. 2024~2025시즌에는 2019년 이후 최저점(14.762점)을 찍어 말레이시아(15.511점), 태국(14.875점), 싱가포르(14.833점)에도 밀렸다. 2025~2026시즌 역시 중간 랭킹 포인트 12.583점으로 싱가포르(13.667점)보다 낮다.



특히 이번 랭킹에서 7위, 동아시아 국가 중 3위로 한국을 바짝 쫓는 태국은 2019년 저점을 찍은 뒤 꾸준히 점수를 쌓고 있다. 한국과 태국의 총 점수차는 지난 시즌 36.109점에서 이번에 26.863점으로 좁혀졌다. 2016년 ACL 챔피언에 오른 전북의 성적이 이번 랭킹 포인트 산정부터 빠진 영향이다. 2020년 울산 HD의 우승, 2021년 포항의 준우승으로 정점을 찍었던 K리그의 순위는 4~5년 뒤 추락할 가능성이 높아 보인다.



AFC는 이 랭킹을 기반으로 각국 리그의 아시아 클럽대항전 티켓을 배분한다. K리그는 현재 ACLE 티켓 2.5장과 2부 리그에 해당하는 아시아챔피언스리그2(ACL2) 티켓 1장을 받고 있다. 이 추세라면 몇년 뒤에는 ACLE가 아닌 ACL2에서 다퉈야 하는 처지로 전락할지도 모른다.

