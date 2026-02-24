‘4개월 만에 두 배’ 20만전자·100만닉스…6000피 코앞

삼성·SK, 동반 역대 최고가 경신 시장 유동성 늘고 반도체 호황 덕 ‘160만닉스·30만전자’ 전망치도

인공지능(AI)발 반도체 호황이 이어지면서 24일 삼성전자가 ‘20만전자’, SK하이닉스가 ‘100만닉스’ 고지에 올랐다. 두 회사 모두 4개월 만에 주가가 2배나 뛸 정도로 가파른 상승세다. 증권가가 반도체에 대한 눈높이를 계속 높여나가면서 코스피도 ‘6000피’ 돌파를 눈앞에 두고 있다.



이날 유가증권시장에서 삼성전자는 전장보다 7000원(3.63%) 오른 20만원, SK하이닉스는 5만4000원(5.68%) 급등한 100만5000원에 마감하면서 동반 역대 최고가를 경신했다. 이날 급상승으로 삼성전자(우선주 포함)와 SK하이닉스의 합산 시가총액은 2000조원을 넘겼다.



국내 증시 시총 1·2위인 두 기업이 급등세를 보이면서 코스피는 ‘지수 6000·시총 5000조원’이라는 기록 달성을 목전에 뒀다. 이날 코스피도 전장보다 123.55포인트(2.11%) 오른 5969.64에 마감해 역대 최고치를 찍었다. 시총(4923조원)도 처음으로 4900조원을 넘겼다.



23일(현지시간) 미국 증시는 리서치기업 시트리니가 보고서에서 ‘AI발 2028년 경기침체’를 예고했지만, 반도체를 생산하는 한국과 대만은 오히려 수혜를 전망하면서 삼성전자·SK하이닉스는 강세를 보였다.



김석환 미래에셋증권 연구원은 “시트리니가 AI 초대형 클라우드 업체의 분기당 투자 규모가 1500억~2000억달러에 달해 메모리 생산 국가인 한국이 수혜를 볼 것으로 전망한 영향”이라고 말했다.



메모리 반도체 가격 상승에 힘입어 두 기업 실적에 대한 눈높이가 높아지고, 시장 유동성이 풍부한 상황도 주가 강세 배경으로 꼽힌다.



이날 증권가에선 ‘160만닉스·30만전자’ 전망도 나왔다. 전날엔 일본계 투자은행(IB) 노무라증권이 반도체 업황 호조를 이유로 올 상반기 코스피 상단을 8000으로 제시하기도 했다.



반도체는 업황에 따라 움직이는 ‘주기 산업’인 만큼 언제든 하락할 수 있다는 점은 부담 요인이다. 이날 나스닥지수에서 삼성전자 경쟁사인 마이크론은 관련 우려에 1.68% 하락 마감했다. 마이크론과 중국 업체들의 반도체 생산시설 증설로 메모리 반도체 가격이 떨어질 수 있다는 부담이 커진 영향이다.

