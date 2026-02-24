셀트리온, 비만 치료 신약 개발 박차…주사·경구용 동시 추진

근 손실 등 부작용 없이 식욕 억제…내년 상반기 본격 임상 돌입 예정

셀트리온이 글로벌 비만 치료제 시장에 뛰어들기 위해 신약 개발에 나섰다.



셀트리온은 비만 치료제 시장에서 입지를 구축하기 위해 ‘4중 작용 주사제’(개발명 CT-G32)와 ‘먹는 약’을 동시 개발하는 투트랙 전략을 추진하고 있다고 24일 밝혔다.



이 주사제는 1개 치료제로 4개 대사·호르몬 수용체를 동시에 활성화해 체중 감량 효과를 높이는 작용제다.



셀트리온의 CT-G32는 ‘위고비’나 ‘마운자로’와 같은 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 기반 신약이다. 그간 GLP-1 기반 치료제들은 1~2개 대사·호르몬 수용체를 활성화하는 단일·2중 작용제였다. 이에 개인마다 효능 편차가 있고 근 손실 등 부작용이 발생했다.



셀트리온은 이를 개선해 식욕 억제와 체중 감량 효과를 높인다는 것이다. 셀트리온은 지방 분해 촉진과 에너지 대사 조절도 아우르는 대사질환 치료제로도 확장 개발할 계획이다.



셀트리온은 “현재 주요 후보 물질에 대한 질환 모델 동물 효능 평가를 진행 중이며, 내년 상반기 임상시험승인계획(IND) 제출을 통해 본격적인 임상에 돌입할 예정”이라고 밝혔다.



셀트리온은 GLP-1 기반의 먹는 약도 개발한다. 먹는 약은 주사제에 비해 상대적으로 투약 편의성과 치료 접근성이 높아 비만 치료 시장의 ‘게임 체인저’로 불린다. 셀트리온의 먹는 약은 현재 약품의 형태(제형)와 약물 구조(분자 설계) 등을 개발하는 단계로, 2028년 하반기에 임상시험승인계획을 제출하는 것을 목표로 하고 있다.



세계보건기구(WHO)에 따르면 세계 성인 인구 중 과체중 비율이 1990년대 약 25% 수준에서 최근 40%를 돌파하는 등 빠르게 늘고 있다. 시장조사기관 글로벌데이터는 2031년 비만 치료제 시장 규모가 1735억달러(약 243조원)에 이를 것으로 전망했다.

