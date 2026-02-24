창간 80주년 경향신문

정청래 만난 김남준 “인천 계양을 출마 의사 전했다”

경향신문

본문 요약

이재명 대통령의 최측근인 김남준 전 청와대 대변인이 24일 정청래 더불어민주당 대표를 예방해 6·3 지방선거와 함께 치러지는 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마하겠다는 의지를 밝혔다.

김 전 대변인은 이 대통령이 국회의원 시절 사용하던 계양구 계산동 사무실을 계약하고 선거사무소를 꾸릴 예정이다.

김 전 대변인은 송영길 전 대표가 계양을 출마를 희망하는 것을 두고는 "출마 예정자로서 제 출마 의지는 분명하게 말씀드리지만 당연히 당에서 결정하는 대로 따르겠다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

정청래 만난 김남준 “인천 계양을 출마 의사 전했다”

입력 2026.02.24 20:41

수정 2026.02.24 20:42

  • 박하얀 기자

송영길과 ‘교통정리’ 염두 둔 듯

“공천 당 결정하는 대로 따를 것”

김남준 전 청와대 대변인, 김민석 총리 국정설명회 참석. 연합뉴스

이재명 대통령의 최측근인 김남준 전 청와대 대변인(사진)이 24일 정청래 더불어민주당 대표를 예방해 6·3 지방선거와 함께 치러지는 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마하겠다는 의지를 밝혔다.

김 전 대변인은 이날 국회 당대표실에서 정 대표를 1시간가량 만난 후 기자들에게 “저의 출마 의지를 말씀드렸고, 대표께선 격려의 말씀을 전하셨다”고 말했다.

김 전 대변인은 “이 대통령이 (2022년 계양을) 보궐선거에 나섰을 때 같이 계양에 가서 선거운동을 했다. 그 과정에서 국민의힘 고발로 기소당했는데, 제가 무죄받을 수 있게 도와주신 분들이 계양 주민분들”이라며 “계양 주민분들과의 인연이 분명히 있다”고 강조했다.

김 전 대변인은 이 대통령이 국회의원 시절 사용하던 계양구 계산동 사무실을 계약하고 선거사무소를 꾸릴 예정이다.

김 전 대변인은 송영길 전 대표가 계양을 출마를 희망하는 것을 두고는 “출마 예정자로서 제 출마 의지는 분명하게 말씀드리지만 (공천은) 당연히 당에서 결정하는 대로 따르겠다”고 밝혔다.

지역구 출마 지역을 두고 송 전 대표와의 교통정리를 염두에 둔 발언으로 보인다. 박찬대 민주당 의원이 인천시장 후보로 출마하면 그의 지역구인 인천 연수갑 보궐선거도 치러진다. 당내 일각에서는 두 사람을 각각 계양을과 연수갑에 출마시키는 방향이 거론된다.

앞서 김 전 대변인은 지난해 성탄절에 이 대통령과 함께 계양구 교회를 방문하는 등 일찍이 계양을 보궐선거 출마를 준비했다.

하지만 송 전 대표가 최근 전당대회 돈봉투 살포 사건 무죄를 확정받은 후 복당을 선언하고 계양구로 이사하는 등 선거 출마를 열어두면서 변수가 발생했다.

송 전 대표는 이날 MBC라디오에서 “국회의원 후보자를 결정하는 것은 그 지역의 당원과 국민”이라고 말했다.

댓글