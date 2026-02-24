나토 “우크라와 계속 함께 할 것”···전쟁 4년 맞아 연대 재확인

북대서양조약기구(나토)가 24일(현지시간) 러시아의 우크라이나 전면 침공 4년에 맞춰 벨기에 브뤼셀 나토 본부에서 행사를 열고 우크라이나에 대한 지속적인 지원과 연대를 재확인했다

DPA통신 보도에 따르면 마르크 뤼터 나토 사무총장은 이날 행사에서 “용서받지 못할 전쟁이 시작된 지 4년이 지났다”며 “우리는 오늘을, 그리고 우크라이나가 견뎌온 모든 날을 기억한다”고 말했다. 이어 “처음부터 우크라이나와 함께해 온 나토는 오늘도 함께 서 있으며, 앞으로 닥칠 도전 속에서도 계속 함께할 것”이라고 강조했다.

뤼터 사무총장은 우크라이나가 민간인과 군인 모두 전쟁의 부담을 떠안고 있다며 군사·인도적 지원의 지속 필요성을 강조했다. 특히 공습에 대응하고 전선을 유지하기 위한 방공망 등 방어 역량 지원이 필수적이라고 밝혔다.

그는 “단지 지원 약속 만으로는 전쟁을 끝낼 수 없다”며 “유혈 사태가 멈출 때까지 우크라이나에는 매일 탄약이 필요하다”고 말했다. 동맹국들에 실질적인 지원 확대를 촉구한 것이다.

전쟁 이후의 안보 구상에 대해서도 언급했다. 뤼터 총장은 “언젠가 전투가 멈추더라도 평화는 반드시 유지돼야 한다”며 “강력한 우크라이나 군이 억지와 방어 태세를 갖추고, 유럽과 캐나다, 미국 등 우방이 효과적인 안보 보장을 제공해야 한다”고 말했다.

또 “우크라이나 국민은 정의롭고 지속 가능한 평화를 누릴 자격이 있다”며 “우크라이나의 안보는 우리의 안보이며, 우크라이나에 진정한 평화가 없다면 유럽에도 진정한 평화는 없다”고 강조했다.

러시아를 향해서는 협상에 진지하게 나설 것을 요구했다. 그는 블라디미르 푸틴 대통령을 겨냥해 “우크라이나는 여전히 러시아의 침략을 저지하고 있으며, 푸틴의 과시에도 러시아는 전장에서 목표를 달성하지 못했다”며 “푸틴은 평화에 진지한지 행동으로 보여줘야 한다”고 밝혔다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 “푸틴은 그의 목표를 달성하지 못했고 우크라이나인들을 굴복시키지 못했다”며 “우리는 독립을 지켜냈고 국가성을 잃지 않았다”고 말했다. 젤렌스키 대통령은 이날 소셜미디어에 쓴 글에서 “전쟁 4년이라는 말 뒤에는 수백만 국민과 그들의 용기, 믿기 어려울 만큼의 인내가 있다”며 이같이 밝혔다.