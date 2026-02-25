정부, 석유재편 1호 프로젝트 승인…“지원패키지 2조1000억원 이상”

중국·중동발 공급과잉 위기에 대응하기 위해 처음 마련된 사업재편 계획인 ‘대산 1호 프로젝트’가 본격 가동에 돌입한다. 기업의 선 자구노력을 강조하며 드러나지 않았던 정부의 지원책도 모습을 드러냈다.

산업통상부는 25일 정부서울청사에서 열린 산업경제장관회의에서 지난 23일 승인된 ‘대산 1호 프로젝트’ 관련 내용을 보고하고, 관계 부처 합동으로 마련한 정부 지원 방안을 의결했다고 밝혔다. 정부와 석화 업계가 지난해 8월부터 시작한 석유화학산업 구조개편 로드맵에 따른 첫 사업재편 사례다.

앞서 HD현대오일뱅크, 롯데케미칼, HD현대케미칼은 지난해 11월 정부에 나프타분해설비(NCC)・다운스트림 설비 통합・운영하는 내용의 사업재편계획을 제출했다. 충남 서산의 롯데케미칼 대산공장을 HD현대오일뱅크와 롯데케미칼의 합작사인 HD현대케미칼과 합병해 통합・운영한다는 것이 골자다.

사업재편안에 따라 롯데케미칼의 NCC설비는 가동을 중단하고, HD현대케미칼과 롯데케미칼의 범용 다운스트림 설비 중 중복・적자 설비의 가동을 중단한다. 또 HD현대오일뱅크와 롯데케미칼은 통합 법인에 각 6000억원씩 증자해 총 1조2000억원을 출자한다. HD현대케미칼의 지분구조는 두 회사가 각각 절반씩 가져간다. 회사들은 향후 이사회 승인 등 통합법인 설립 절차를 완료할 계획이다.

정부는 금융・세제・인허가 합리화・전기요금 절감 등 총 2조1000억원 지원패키지를 제공한다. 먼저 금융기관은 사업재편과정에서 신규 자금 지원(최대 1조원)과 영구채 전환(최대 1조원) 등 총 2조원 규모의 금융지원을 할 예정이다. 또 사업재편 과정에서 발생하는 지방세는 75~100% 감면하고, 과세이연 기간 확대 등 법인세 부담도 완화할 예정이다. 아울러 사업재편에 필요한 인허가 절차를 간소화하고, 고부가 제품 기술개발 지원도 제공한다.

기업의 원자재 비용 등도 완화한다. 정부는 사업재편기업에 한국전력공사 대비 4~5% 저렴하게 전기요금을 적용한다. 또 원유와 나프타 무관세 기간을 연장하고, 나프타 제조용 원유의 할당관세 적용 범위도 26년까지 확대할 예정이다.

정부는 이번 사업재편에 따라 롯데케미칼 NCC에서 생산하던 연간 110만t 규모의 에틸렌 생산과 범용 제품 생산이 줄어 공급과잉 상황을 완화할 것으로 내다봤다. 또 정유(HD현대오일뱅크)와 석유화학(롯데케미칼 등) 기업의 수직계열화로 원료 수급의 안정성과 원가 경쟁력이 높아질 것으로 기대했다. 아울러 고부가・친환경 중심의 포트폴리오 전환, 기업들의 재무 건전성 또한 개선될 것으로 바라봤다.

김정관 장관은 “대산 1호 프로젝트는 정부와 업계가 긴밀하게 협력하여 도출한 첫 성과이며, 석유화학산업 구조개편이 가속화되는 계기가 될 것이라는 점에서 고무적”이라며 “다만 이번 석유화학산업 구조개편은 모든 산단의 프로젝트가 성사되어야 성공할 수 있는 만큼, 후속 프로젝트도 신속하게 진행할 수 있도록 기업과 적극 소통해 나가겠다”라고 말했다.