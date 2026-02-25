대기업 총수 일가 여성 경영 참여 비중 37%…“자녀 세대 여성 경영, 부모 세대보다 5.2%P 높아”

대기업집단 총수 일가에서 경영에 참여하는 여성 비중이 부모 세대보다 자녀 세대에서 늘어난 것으로 나타났다.

25일 기업데이터연구소 CEO스코어가 2025년 지정 공시대상기업집단 중 총수가 있는 기업 81곳을 조사한 결과, 지난 1월 말 기준 경영에 참여 중인 총수 일가 370명 중에 여성이 137명으로 37.0%를 차지했다.

세대별로 보면, 부모 세대의 경우 202명 중 70명(34.7%)이 여성이었으나 자녀 세대에서는 168명 중 67명(39.9%)이 여성으로 5.2%포인트 높았다.

자산 규모가 상대적으로 작은 하위 그룹에서 여성의 경영 참여가 두드러졌다. 자산규모 상위 50대 그룹에 속하는 41곳의 경영 참여 여성 비중은 31.8%지만, 하위 그룹 40곳은 42.9%이었다. 하위 그룹의 경우 총수 일가가 지분을 대부분 보유한 개인회사에 여성 친족을 등기임원으로 선임한 사례가 많기 때문으로 풀이된다.

총수의 여성 배우자 68명 중 29명(42.6%)은 계열사 임원 또는 재단 이사 등으로 재직하며 경영에 참여 중이었다.

여성 총수 일가의 경영 참여 비중이 75% 이상인 곳은 넥슨 100%(1명 중 1명), 글로벌세아 80%(5명 중 4명), 소노인터내셔널 80%(5명 중 4명), 대광 80%(5명 중 4명) 등 4곳이었다. 50% 이상 75% 미만인 곳은 27개, 25% 이상 50% 미만인 곳은 26개 기업이 속했다.

여성 총수 일가의 경영 참여 비중이 25% 미만인 곳은 24개 기업이었다. 한화, DL, 네이버, 미래에셋, 현대백화점, 영풍, 장금상선, LX, 넷마블, 이랜드, 교보생명보험, 다우키움, 동원, 태광, 크래프톤, 동국제강, 하이트진로, 신영, 하이브 등 19곳은 경영에 참여 중인 여성 총수 일가가 한 명도 없는 것으로 조사됐다.

한편 이번 조사의 총수 일가 친족 범위는 배우자와 혈족 4촌 이내, 인척 3촌 이내의 친족이었다. 또한 지난해 공시대상기업집단 지정 당시 총수까지를 부모 세대로 보고, 총수 아래는 자녀 세대로 조사했다.