"오픈AI 위법 입증 못 해"···미 법원, 머스크의 xAI '영업비밀 유출' 소송 기각

경향신문

본문 요약

입력 2026.02.25 08:35

수정 2026.02.25 10:18

  • 최경윤 기자

인공지능(AI) 챗봇 ‘그록’을 개발한 xAI와 AI 챗봇 ‘챗GPT’를 운영하는 오픈AI의 로고가 그려진 일러스트. 로이터연합뉴스

인공지능(AI) 챗봇 ‘그록’을 개발한 xAI가 AI 챗봇 ‘챗GPT’를 운영하는 오픈AI를 상대 제기한 영업비밀 침해 소송이 기각됐다.

24일(현지시간) 로이터통신에 따르면 미국 샌프란시스코 연방법원의 리타 린 판사는 이날 xAI가 오픈AI의 위법 행위를 충분히 입증하지 못했다며 이같이 결정했다. 다만 소장을 보완해 같은 소송을 다시 제기하는 것은 가능하다고 밝혔다. 법원은 xAI에 3월17일까지 수정 소장을 제출할 기한을 부여했다.

xAI는 지난해 9월 자사의 전 직원들이 자사 AI 챗봇 그록의 소스 코드와 기밀 정보를 가지고 오픈AI로 이직했다며 소송을 제기했다.

린 판사는 “오픈AI 자체의 행위에 관한 주장이 눈에 띄게 빠져 있다”며 “xAI는 오픈AI가 자사 전직 직원들에게 영업 비밀을 훔치도록 유도했다거나, 이들이 오픈AI에 고용된 후 탈취한 비밀을 사용했다는 점을 입증할 어떠한 사실도 제시하지 못했다”고 밝혔다.

오픈AI는 법원 제출 서면에서 이번 소송이 “그록이 챗GPT를 따라잡지 못하자 경쟁사를 괴롭히기 위해 제기한 근거 없는 법적 주장”이라고 주장했다.

앞서 xAI는 전직 엔지니어 쉐천 리를 상대로도 챗GPT에 영업비밀을 유출했다며 별도의 소송을 진행 중이다. 해당 사건에서 법원은 리가 xAI 기술을 오픈AI와 공유하지 못하도록 제한 명령을 내렸다. 다만 오픈AI는 리가 자사에서 근무한 적이 없으며, xAI의 기밀 정보를 취득하거나 사용한 사실도 없다고 밝혔다.

이번 사건은 xAI의 최고경영자 일론 머스크와 오픈AI 간 이어지고 있는 법적 공방의 일부다. 오픈AI의 공동창업자이기도 한 머스크는 오픈AI의 영리기업 전환을 문제 삼아 별도의 소송도 진행하고 있다. 머스크는 해당 소송에서 오픈AI와 이를 지원하는 마이크로소프트를 상대로 최대 1345억달러(약 194조원)의 손해배상을 청구했다.

