압구정 청담고, 이제는 '서초구 잠원동 청담고'로 3월 개교

경향신문

본문 요약

서울 강남구 압구정동에 있던 청담고등학교가 서초구 잠원동으로 이전해 3월 개교한다.

서초구는 2019년 1월 서울시교육청과 고등학교 유치를 위한 기관 간 협약을 체결했다.

교육청은 같은 해 12월 청담고의 서초구 잠원동 71-10번지 이전을 행정예고하면서 사업이 공식화됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

압구정 청담고, 이제는 ‘서초구 잠원동 청담고’로 3월 개교

입력 2026.02.25 09:05

  류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 서초구 잠원동에 새로 들어선 청담고등학교 전경. 서초구 제공

서울 서초구 잠원동에 새로 들어선 청담고등학교 전경. 서초구 제공

서울 강남구 압구정동에 있던 청담고등학교가 서초구 잠원동으로 이전해 3월 개교한다.

서초구는 1983년 잠원동 일대 고등학교 부지 확보 이후 40여 년 만에 잠원·반포 지역 숙원 사업이 결실을 맺게 됐다고 25일 밝혔다.

잠원·반포 지역은 일반계 고등학교가 단 한 곳에 불과해 지역 내 고등학교 확충 요구가 지속적으로 제기돼 왔다. 서초구는 2019년 1월 서울시교육청과 고등학교 유치를 위한 기관 간 협약을 체결했다. 교육청은 같은 해 12월 청담고의 서초구 잠원동 71-10번지 이전을 행정예고하면서 사업이 공식화됐다.

하지만 서울시와 서울시교육청 간 부지 교환 협의가 지연되면서 사업이 몇 년간 제 속도를 내지 못했다. 서초구는 지역구 의원과 서울시의원 등과 함께 중재 및 협의에 나선 결과 2022년 11월 부지 교환 협약이 체결되면서 청담고 이전이 최종 확정됐다.

구는 개교 후 안정적인 학교 운영을 위해 내부 기자재 구입비 등으로 20억원의 구비를 지원하고, 강남에서 통학할 학생들을 위한 통학버스 운영비도 2년간 지원한다. 버스 정류소 신설, 보행 공간 확충, 경관 정비 등 인프라도 지속적으로 개선한다는 계획이다.

전성수 서초구청장은 “이번 청담도 이전 개교로 서초구 전 지역에 걸쳐 우수한 교육 기반이 마련돼 완성형 교육 도시로 거듭날 수 있을 것”이라며 “앞으로도 학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 말했다.

