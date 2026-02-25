대웅제약, 대웅테라퓨틱스와 붙이는 비만치료제로 ‘유지어터’도 공략한다

대웅제약은 대웅테라퓨틱스와 마이크로니들 기술 기반 제품에 대한 글로벌 전용실시권 계약을 체결했다고 25일 밝혔다. 양사는 이번 계약으로 전 세계 비만·대사질환 치료제 시장 공략을 본격화할 계획이다.

대웅제약은 글로벌 마케팅과 대규모 상업화 등 위험성이 크고 많은 투자가 필요한 영역을 전담함으로써 파트너사의 부담을 줄이고 명확한 사업권을 확보하는 ‘윈-윈 모델’을 구축했다고 전했다. 마이크로니들 패치 플랫폼 기술의 특허권자인 대웅테라퓨틱스는 해당 기술을 활용한 독자적인 사업 전개와 기술 적용 범위 확장을 지속해 나갈 방침이다.

대웅제약은 세마글루타이드 등 GLP-1 계열 약물을 마이크로니들 패치에 접목한 비만 치료제 개발에 박차를 가하고 있다며 현재 임상 1상을 진행 중인 ‘세마글루타이드 패치’는 감량된 체중을 안정적으로 관리하는 ‘유지요법’까지 적응증을 확장해 비만 치료 전주기를 포괄하는 파이프라인을 구축할 계획이라고 전했다.

이는 약 55억달러(약 7조9000억원) 규모로 추산되는 글로벌 마이크로니들 시장에서 기술적으로 앞서는 동시에 수백조원 규모의 비만 치료 시장에서 입지를 강화할 수 있는 중장기 핵심 성장 동력이 될 것이라고 회사는 전망했다.

회사는 대웅테라퓨틱스 마이크로니들 패치가 열을 가하지 않는 특수 공정으로 약물의 핵심 성분을 유지하고 동전 크기 면적에 100여개 바늘 하나하나마다 정밀하게 고용량 약물을 주입하는 기술력을 구현했다고 밝혔다. 또 설계 단계부터 무균 제조 공정으로 안전성을 확보하고 주 1회 부착만으로도 충분한 효과를 기대할 수 있도록 설계됐다고 강조했다.

박성수 대웅제약 대표는 “기술력을 보유한 개발 전문 기업의 상업화 위험을 분담하는 대신 전용실시권을 확보하는 전략적 오픈 이노베이션은 대웅제약만의 차별화된 경쟁력”이라며 “이번 계약을 통해 마이크로니들 패치로 급성장하고 있는 비만 치료제 시장을 적극적으로 공략해 나가겠다”고 강조했다.