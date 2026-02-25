창간 80주년 경향신문

관악구, 지자체 혁신 역량 2년 연속 ‘전국 자치구 1위’ 올라

서울 관악구는 올해 행정안전부 주관 '지방자치단체 혁신평가' 자치구 부문에서 2년 연속 전국 1위를 달성했다고 25일 밝혔다.

전국 최초로 큐아르 코드를 활용한 '전세사기 예방 안심계약서', 폐쇄회로TV 연계로 실종 아동을 찾는 '실종아동 실시간 추적 관제 서비스' 등이다.

박준희 구청장은 "지자체 혁신평가 2년 연속 자치구 부문 전국 1위는 주민이 행복한 일상을 목표로 달려온 행정 혁신 노력의 결실"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

입력 2026.02.25 09:28

  • 주영재 기자

박준희 관악구청장(가운데)이 행정안전부 주관 지방자치단체 혁신평가 자치구 부문에서 전국 1위를 달성한 후 직원들과 기념 촬영을 하고 있다. 관악구 제공

박준희 관악구청장(가운데)이 행정안전부 주관 지방자치단체 혁신평가 자치구 부문에서 전국 1위를 달성한 후 직원들과 기념 촬영을 하고 있다. 관악구 제공

서울 관악구는 올해 행정안전부 주관 ‘지방자치단체 혁신평가’ 자치구 부문에서 2년 연속 전국 1위를 달성했다고 25일 밝혔다.

이번 평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 혁신역량, 혁신성과, 자율지표 등 3개 분야 10개 지표에 대해 전문가 평가와 국민 체감도 조사 등을 거쳐 실시됐다.

구는 총 8개 지표에서 ‘우수’ 등급을 획득했다. 특히, ‘주민 참여 기반 행정에서 긍정적인 평가를 받았다. 숙원이었던 낙성대역 ‘관악 02-2 마을버스’를 신설해 출근 인파와 서울대 통학 버스 대기행렬로 통행이 어렵던 서울대입구역 일대 혼잡을 해소했다.

지역 내 공공 문화시설을 누비는 ‘강감찬 버스’를 운영해 교통 취약 지역 주민의 접근성을 높여 ‘행정 사각지대 해소’ 부문에서도 혁신 역량을 인정받았다.

디지털 기술을 접목한 정책 추진도 높은 평가를 받았다. 전국 최초로 큐아르(QR) 코드를 활용한 ‘전세사기 예방 안심계약서’, 폐쇄회로(CC)TV 연계로 실종 아동을 찾는 ’실종아동 실시간 추적 관제 서비스’ 등이다.

박준희 구청장은 “지자체 혁신평가 2년 연속 자치구 부문 전국 1위는 주민이 행복한 일상을 목표로 달려온 행정 혁신 노력의 결실”이라고 말했다.

