미국 법무부, UCLA 상대 소송···“반유대주의 방치”

도널드 트럼프 미국 행정부가 캘리포니아대 로스앤젤레스캠퍼스(UCLA)를 상대로 반유대주의를 방치해 유대인 직원들의 시민권을 침해했다는 소송을 제기했다. 대학을 상대로 압박 수위를 높여온 이른바 ‘대학 전쟁’의 연장선으로 해석된다.

24일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국 법무부는 이날 UCLA가 반유대주의를 묵인하고 유대인 및 이스라엘인 직원에게 적대적인 근무 환경을 조성했다며 캘리포니아 중앙 연방지방법원에 81쪽 분량의 소장을 제출했다.

소장에는 UCLA가 “극도로 반유대주의적인 행위를 눈감아주고 때로는 묵인했으며, 공포에 질린 유대인 및 이스라엘인 직원들의 도움 요청을 체계적으로 무시했다”는 주장이 담겼다.

이에 메리 오사코 UCLA 부총장은 성명을 내고 “캠퍼스 안전을 강화하고 정책을 시행하며 체계적이고 지속적인 방식으로 반유대주의에 맞서기 위해 구체적이고 중요한 조처를 해왔다”고 반박했다. 그는 “모든 형태의 반유대주의에 맞서기 위해 취한 단호한 조치를 지지하며 모든 구성원에게 안전하고 포용적인 환경을 제공하기 위한 노력을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

미국에서 민주당 지지 성향이 강한 지역으로 꼽히는 캘리포니아주의 공립대학 시스템은 트럼프 행정부의 주요 표적 가운데 하나로 지목돼왔다. 캘리포니아주는 UCLA 등 10개 캠퍼스로 구성된 캘리포니아대(UC) 시스템을 운영하고 있다. 법무부는 지난해 인권 변호사들에게 UC를 포함한 조사 대상 대학 명단을 전달하기도 했다.

그간 트럼프 행정부는 하버드대학 등 동부 아이비리그 사립대를 상대로 연방 보조금 중단 가능성을 거론하며 학내 정책 변경을 압박해왔다. 이달 초 법무부는 하버드를 상대로 입학 관련 기록 제출을 요구하는 소송을 제기했다. 또 미국 평등고용기회위원회는 유대인 직원 관련 정보 제출을 요구하는 소환장을 둘러싸고 펜실베이니아대학과 소송을 진행 중이다.

토드 울프슨 미국대학교수협회 회장은 이번 소송에 대해 ”정부가 반유대주의를 이용해 고등교육 기관을 극우 의제로 압박하고 재편하려 한다“고 NYT에 말했다.