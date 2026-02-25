취업 지원프로그램, 3월부터 130명 모집

서울 양천구는 구직을 단념한 청년을 대상으로 ‘2026년 청년도전지원사업’을 3월부터 추진한다고 25일 밝혔다.

올해는 지원 규모를 지난해보다 10명 확대해 총 130명을 기수별로 모집한다. 모집인원의 30%를 ‘지역특화청년’으로 우선 선발해 구민의 참여 기회를 확대할 계획이다.

사업 대상은 신청일 기준 6개월 이상 취업·창업·교육·직업훈련 이력이 없는 18~34세 구직단념 청년과 자립준비 청년, 청소년복지지설 입·퇴소 청년, 북한이탈 청년 등 취약계층 청년이다.

프로그램은 단기(5주), 중기(15주), 장기(25주) 등 3개 과정으로 나누어 운영한다. 밀착 상담, 자신감 회복, 진로 탐색, 취업 역량강화 교육을 기본으로 자기이해 프로그램, 현직자 멘토링, 직업기초능력 향상 교육, 면접 스킬 교육 등을 포함한다.

구직을 단념하며 위축되고 불안정해진 심리 상태를 회복할 수 있도록 심리상담, 커뮤니케이션 교육 등 다양한 프로그램도 함께 운영한다.

참여 청년에게는 5주마다 50만원의 참여 수당이 지급된다. 프로그램 이수와 구직활동, 취업 성공에 따른 추가 인센티브를 포함해 최대 350만원을 지원한다. 참여를 희망하는 청년은 고용24 홈페이지에서 ‘청년도전지원사업’을 검색한 뒤 운영기관 ‘서울청년센터 양천’을 선택해 신청하면 된다.