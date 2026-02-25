창간 80주년 경향신문

한류의 중심 ‘K팝’, ‘케데헌’이 화제성 4위···1위는 ‘이 그룹’

경향신문

한류 콘텐츠 중 K팝이 가장 큰 관심을 받는 것으로 나타났다.

문화체육관광부와 한국문화정보원이 25일 발표한 '2025 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'에 따르면 아시아·유럽·북미·중남미의 한류 콘텐츠 관련 보도 중 가장 큰 비중을 차지한 분야는 K팝이었다.

아시아 31.8%, 유럽 24.5%, 북미 32.3%, 중남미 38.1%를 기록했다.

한류의 중심 ‘K팝’, ‘케데헌’이 화제성 4위···1위는 ‘이 그룹’

입력 2026.02.25 10:05

수정 2026.02.25 10:10

  • 고희진 기자

블랙핑크, 점유율 14.2% 최상위

로제·제니·리사도 2·5·6위 올라

지난 1월 블랙핑크의 도쿄돔 콘서트 현장.YG엔터테인먼트 제공

지난 1월 블랙핑크의 도쿄돔 콘서트 현장.YG엔터테인먼트 제공

한류 콘텐츠 중 K팝이 가장 큰 관심을 받는 것으로 나타났다.

문화체육관광부와 한국문화정보원이 25일 발표한 ‘2025 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서’에 따르면 아시아·유럽·북미·중남미의 한류 콘텐츠 관련 보도 중 가장 큰 비중을 차지한 분야는 K팝이었다. 아시아 31.8%, 유럽 24.5%, 북미 32.3%, 중남미 38.1%를 기록했다.

K팝 가운데 블랙핑크가 14.2% 점유율로 최상위 화제성을 보였다. 2위가 로제(9.0%), 3위가 방탄소년단(BTS)(7.3%)이었다. 이어 <케이팝 데몬 헌터스>(6.7%), 제니(5.0%), 리사(5.0%), 제이홉(4.6%), 정국(3.4%) 등이었다. 소속사와의 갈등 등으로 활동을 멈추고 있는 뉴진스도 9위(3.0%)에 올라 여전한 대중의 관심도를 확인할 수 있었다.

대륙별 한류 관련 외신 보도는 아시아, 유럽, 북미 순으로 많은 것으로 나타났다. 전체 4507건 중 아시아가 1982건(44.0%), 유럽 939건(20.8%), 북미 760건(16.9%)으로 집계됐다. 국가별로는 미국이 725건으로 가장 많았고 인도(433건), 아르헨티나(324건), 베트남(289건)이 뒤를 이었다. 미국 내에서는 K팝이 33.8%로 가장 비중이 높았고, K영화가 21.8%, K드라마가 12.7%, K푸드가 11.6%를 기록했다.

개별 콘텐츠로는 시청 수 3억회를 돌파한 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>가 가장 파급력이 컸던 것으로 분석됐다.

K푸드의 유행도 두드러졌다. 김치, 소주, 라면, 비빔밥 등 대중적·전통적 한식 요리 용어와 함께 셰프, ‘오징어 게임’이 새롭게 연관 핵심어로 부상했다. 세계적으로 인기를 끈 넷플릭스 요리 예능 <흑백 요리사>와 드라마 <오징어 게임> 내에서 자연스럽게 노출된 한식이 재조명된 효과로 분석됐다.

이번 조사는 문체부와 문화정보원이 2024년 10월부터 지난해 9월까지 보도된 전 세계 30개국 외신 기사와 SNS 등 한류 관련 자료 약 150만건을 수집·분석하는 방식으로 이뤄졌다.

